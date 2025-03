Sesau ressalta importância dos cuidados com a saúde durante o carnaval

A Sesau (Secretaria de Saúde) ressalta a importância da prevenção contra a Covid-19, especialmente neste período de carnaval.

Segundo dados da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), entre os dias 16 e 22 de fevereiro deste ano, Roraima registrou 217 casos confirmados do vírus, enquanto que no mesmo período de 2024, o Estado contabilizou mais de 700 casos.

Contudo, existe a possibilidade do aumento no número de infecções após as festividades, o que torna fundamental que a população adote cuidados para evitar a disseminação do vírus.

“E como que eu me protejo da covid-19? Se a sua caderneta de vacinação está em dia. Já tomou sua dose este ano, que a vacina da covid agora é pelo menos uma dose anual, e assim eu me protejo das formas graves da covid-19”, ressaltou a coordenadora geral da CGVS, Valdirene Oliveira.

Caso alguém apresente sintomas como febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória, a orientação é procurar imediatamente uma UBS para receber o atendimento adequado e realizar o teste diagnóstico.

A Secretaria de Saúde tem monitorado ativamente o cenário epidemiológico e, caso necessário, adotará medidas adicionais necessárias. A colaboração de todos é essencial para evitar que o carnaval se transforme em um evento de propagação do vírus, permitindo que todos aproveitem as festividades com saúde e segurança.