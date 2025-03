Circuito tradicional da Praça Fábio Marques Paracat reúne milhares de foliões; programação continua nesta segunda-feira

Foto: Divulgação PMBV



A Praça Fábio Marques Paracat, circuito mais tradicional do Carnaval de Boa Vista, recebeu nesse domingo, 2, milhares de foliões, que tiveram a oportunidade de curtir oito blocos de rua, dos mais variados estilos.

Assim, a programação, iniciada às 19h, foi um verdadeiro espetáculo de cores, fantasias inusitadas, música e alegria.

Se apresentaram os seguintes blocos: Bloco Carnarock; Bloco do Transplantado; Bloco Telezé; Bloco dos Três; Bloco do Aloha; Bloco Pão com Ovo e, encerrando a programação, Leka Denz e Bloco Amigas do Capitão. A programação diversa e inclusiva, valoriza os artistas locais e fortalece os blocos de rua, tanto os tradicionais quanto os novos.

Na Paracat, a Prefeitura levou a novidade do som de paredão entre os intervalos dos blocos, um elemento forte da cultura brasileira, que garante ainda mais animação para o público jovem. O objetivo é fazer um Carnaval cada vez mais forte e participativo para toda a cidade.

É preciso carnavalizar

Com trios elétricos contagiantes, fantasias criativas e um público empolgado, a festa tomou conta da praça em um clima de pura animação. Entre sorrisos, danças e muita energia, os foliões aproveitaram cada momento, transformando a noite em um verdadeiro carnaval inesquecível.

É o caso da administradora Anna Claudia, que junto às amigas foi aproveitar o primeiro dia de folia na Paracat. Elas curtiram o Bloco dos Transplantados e, segundo Ana, o evento está seguro e animado.

“Estou curtindo muito! A prefeitura trouxe uma programação incrível, não só aqui na Paracat, mas em vários pontos da cidade. Hoje escolhi curtir aqui, mas quero aproveitar outros polos também. O evento está bem organizado, com muita segurança, respeito e gente animada”, falou.

Festa da família

Além disso, outra foliã que aproveitou a festa foi a enfermeira Bruna Góes, que curtiu a programação ao lado do marido e dos filhos. Morando há pouco tempo em Boa Vista, este é o primeiro Carnaval da família na cidade, e eles aprovaram a proposta do evento. No espaço lúdico, onde as crianças puderam brincar e participar de atividades recreativas, Bruna destacou a organização da festa e o cuidado com as famílias.

“Achei tudo muito bem estruturado e organizado. Gostei bastante da proposta do Carnaval, principalmente desse espaço para as crianças, que está muito legal. É a nossa primeira vez curtindo o Carnaval aqui em Boa Vista, e estamos adorando. Hoje foi nosso primeiro dia, mas pretendemos aproveitar os próximos também”, comentou.

Confira a programação para os próximos dias na Paracat

Segunda-feira, 3

19h às 20h – Bloco Afoxé Filhas E Filhos De Iemanjá (Banda Afoxé Filhas e Filhos de Iemanjá)

Bloco Dos Papudinhos (Ellen Ferreira e Banda)

20h30 às 21h30 – Bloco Boi Bumbá Folia (Banda Cantos do Norte)

Bloco Bar da Brahma (Banda Fuzuêra)

22h às 23h30 – Bloco da Felicidade (Rogerinho da Bahia – Nacional/ Estevão Alves e Banda/ Felipe Cardoso e Banda)

Bloquinho da Naipe (Márcio Alexandre E Banda)

00h às 2h – Bloco Fla Folia (Orion E Banda/ Márcio Alexandre)

Bloco Carna Sound (Forrozão Suvaco De Cobra)

Terça-feira, 4

19h às 20h – Bloco Do Servidor (Banda Luna)

Bloco Do Servidor (Banda Luna) Bloco Os Bambas na Avenida (Banda Xama na Pegada)

20h30 Às 21h30 – Bloco da Carretinha (Banda Fuzuêra)

Bloco Classe A (Dk E Banda)

22h Às 23h30 – Bloco Cê Ta Dentro Deixa (Dj Chica Loca/ Juninho Pegada)

Bloco Gigantes da Folia (Banda Resenha Do Samba/ Leandro Smith Do Kurty Samba/ Nem Boaventura – Manaus/AM)

00h Às 2h – Bloco Canaimé (Banda Nativa/ Renato Poeske E Banda/ Fabinho – O Rei Da Balada – Nacional)

Banda Nesse Esquema

Fonte: Da Redação