Fluminense x Volta Redonda ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 02/03

Fluminense x Volta Redonda: Confira onde assistir ao jogo de hoje, 02/03

Neste domingo, 02 de março de 2025, o Maracanã será o palco de um confronto decisivo pela semifinal do Campeonato Carioca. Em jogo de ida, o Fluminense recebe o Volta Redonda, que vem com uma campanha destacada na primeira fase do torneio.

O Volta Redonda, dono da segunda melhor campanha geral com 17 pontos, terá a vantagem de decidir o confronto jogando em casa, enquanto o Tricolor Carioca, que terminou na terceira colocação com 20 pontos, buscará impor seu ritmo no clássico. Esse duelo promete muita emoção e disputas acirradas, com ambas as equipes almejando a vaga na final.

Informações da Partida

Data: 02 de março de 2025 (domingo)

02 de março de 2025 (domingo) Horário: 18h

18h Local: Maracanã , Rio de Janeiro

Maracanã , Rio de Janeiro Onde assistir: Band, Canal GOAT e Premiere

Prováveis Escalações

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Lima, Arias, Riquelme Felipe (Serna), Canobbio e Cano.

Volta Redonda:

Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Patrick (Chay), Kelvin e Marcus Vinicius; Bruno Santos.

O Confronto e o Contexto

A partida de hoje é de extrema importância para ambas as equipes. O Volta Redonda, com sua atuação consistente na fase de grupos, tenta manter a vantagem de jogar em casa e pressionar o adversário desde o início do confronto. Já o Fluminense, tradicional equipe do Rio de Janeiro, entra em campo para tentar reverter a desvantagem e impor seu jogo com a força do Tricolor Carioca, que possui um histórico de grandes atuações em clássicos regionais.

Além do embate em campo, o jogo também promete agitar as arquibancadas do Maracanã, onde torcedores de ambos os lados se encontram para apoiar suas equipes. O clima de expectativa é forte, e os especialistas apontam que a partida pode decidir o rumo da semifinal, sendo fundamental para definir qual time avançará para a grande final do Campeonato Carioca.

Prepare-se para uma noite de muita emoção e garra no futebol carioca!

