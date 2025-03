Imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” vai virar Casa do Cinema Brasileiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A casa onde foi filmado o longa “Ainda Estou Aqui” fica na Urca – Foto: Fabio Motta

A casa no bairro da Urca, Zona Sul, onde foi filmado o longa “Ainda Estou Aqui”, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro.. As demais dependências vão abrigar a RioFilme, empresa pública voltada para investimentos no setor do audiovisual.

Além de uma homenagem ao filme ganhador do Oscar, a iniciativa, oficializada nesta segunda-feira (03/03) em edição extra do Diário Oficial, tem o objetivo de preservar e estimular a cultura cinematográfica do país, com um memorial. A casa, uma construção de 1938, foi a locação principal de “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres atuando como protagonista e indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Pela mesma categoria, ela venceu o Globo de Ouro.

– É uma reverência a todos aqueles que fazem Cultura em nosso país. O Oscar foi para o filme, mas todas as nossas manifestações culturais foram premiadas. E o nosso dever enquanto poder público é perpetuar a nossa memória, preservá-la e estimular para que novos “Ainda Estou Aqui” sejam produzidos. Temos uma riqueza cultural única e valiosa – afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O decreto que declara de utilidade pública o imóvel da Urca leva em conta a relevância da obra de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme. E ressalta o dever institucional do Estado de valorizar a memória dos brasileiros que resistiram e superaram o autoritarismo, contribuindo para a retomada da democracia. Outra consideração é o apelo turístico, já que o filme teve reconhecimento internacional, com a conquista da primeira estatueta para o país.

– Vai ser a Casa do Cinema Brasileiro, onde a Cultura cinematográfica do nosso país será preservada e estimulada. Faremos um memorial, lugar de reconhecimento para todos os que fazem cinema no nosso país – disse o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Em janeiro deste ano, a RioFilme anunciou a liberação de R$ 131 milhões para o setor de audiovisual. A empresa, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, garantiu o investimento de R$ 100 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual, por meio de uma parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine), para os editais previstos para 2025. Já o município liberou R$ 31 milhões para os projetos selecionados em 2024.

– O momento é o de festejar. Vamos celebrar essa importante conquista para a nossa Cultura e cuidar para que outros filmes tenham tanto sucesso quanto “Ainda Estou Aqui” – frisou o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.