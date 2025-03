Palpites Olaria x Brusque , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (07/03)

O jogo entre Olaria x Brusque marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Caxias que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Olaria

Olaria x Brusque – Prévia e Onde Assistir (07/03/2025)

O Olaria recebe o Brusque nesta sexta-feira, 07 de março de 2025, em um confronto importante para a temporada. Acompanhe todas as informações sobre o jogo, incluindo horários, estatísticas, histórico de confrontos e onde assistir ao vivo.

Detalhes da Partida

Jogo: Olaria x Brusque

Olaria x Brusque Data: 07 de março de 2025

07 de março de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio da Rua Bariri, Rio de Janeiro-RJ

Estádio da Rua Bariri, Rio de Janeiro-RJ Competição: Campeonato Brasileiro Série D

Análise das Equipes

Olaria

O Olaria chega para esta partida buscando um bom resultado dentro de casa. O time carioca tem alternado entre vitórias e derrotas nos últimos jogos e precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação.

Últimos 5 jogos do Olaria:

✅ Olaria 2×1 Portuguesa-RJ

🔻 Olaria 0x2 Volta Redonda

✅ Olaria 3×0 Resende

🔻 Olaria 1×3 Madureira

➖ Olaria 1×1 Bangu

Destaque para o meia Lucas Duarte, que tem sido um dos principais articuladores da equipe.

Brusque

O Brusque, por outro lado, tenta manter a boa fase na competição. A equipe catarinense vem de bons resultados e aposta no talento do atacante Alex Ruan, artilheiro do time na temporada.

Últimos 5 jogos do Brusque:

✅ Brusque 2×0 Marcílio Dias

✅ Brusque 1×0 Figueirense

➖ Brusque 2×2 Avaí

🔻 Brusque 0x1 Joinville

✅ Brusque 3×1 Camboriú

Histórico de Confrontos Diretos

O confronto entre Olaria e Brusque é raro no cenário nacional, mas promete equilíbrio. Ambas as equipes têm características ofensivas e devem buscar o gol desde o início.

Odds e Prognóstico

Olaria vence: 2.80

2.80 Empate: 3.10

3.10 Brusque vence: 2.30

O Brusque chega como favorito, mas o fator casa pode equilibrar o duelo. O palpite para a partida é um empate por 1 a 1, com boas chances de ambas as equipes marcarem.

Melhores apostas:

✔ Ambas as equipes marcam (1.90)

✔ Menos de 2.5 gols na partida (1.75)

✔ Empate ao intervalo (2.10)

Onde Assistir Olaria x Brusque Ao Vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelos seguintes meios:

📺 TV aberta: Sem transmissão

📺 TV fechada: SporTV (a confirmar)

📲 Streaming: Aplicativos de apostas e sites especializados em livescore

Acompanhe as atualizações do jogo em tempo real e fique por dentro dos resultados da Série D!

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net