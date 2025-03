Prefeitura Municipal de Boa Vista

A 3ª noite do Carnaval de Boa Vista 2025 foi marcado pela diversidade musical no circuito da Praça Fábio Marques Paracat. Os foliões aproveitaram bastante a programação, que contou com bandas e artistas nos trios elétricos e, nos intervalos, o som pulsante dos carros de “paredões”.

Este ano, a maioria das atrações que se apresentaram é de artistas da terra, visando o fortalecimento e a valorização da cultura local. Uma delas é a cantora Ellen Ferreira, que abriu a noite com o Bloco dos Papudinhos. Para ela, o Carnaval vai além da festa, sendo também uma vitrine para os músicos e muitos outros talentos.

“Nossa banda, por exemplo, vem ensaiando desde novembro. E tem muitas vozes e talentos incríveis aqui em nosso estado e em nossa capital. Então, essas oportunidades dão reconhecimento à nossa arte. Se torna um portfólio quando a gente faz parte de eventos da prefeitura”, destacou a cantora.

Ellen Ferreira: “Oportunidades como o Carnaval dão reconhecimento à nossa arte”



Os foliões não esconderam a empolgação, até mesmo os mais conservadores. Edgar Arteaga, de 33 anos, acompanhou a apresentação do Bloco Boi Bumbá Folia com a família direto da arquibancada. Há sete anos em Boa Vista, ele conta que não perdeu nenhuma edição do Carnaval da prefeitura.

“Acho o Carnaval de Boa Vista muito bem-organizado, estruturado e seguro. Tanto que estamos eu, minha esposa, nossas filhas e minha sobrinha. A gente realmente não perde nenhum ano. Vale muito a pena vir prestigiar”, disse.

Edgar Arteaga levou a família para curtir o Carnaval de Boa Vista: “muito bem-organizado”



Também se apresentaram os blocos Filhos e Filhas de Iemanjá, Bar da Brahma (Banda Fuzuêra), Bloco da Felicidade (Rogerinho da Bahia, Estevão Alves e Felipe Cardoso e Banda), Bloquinho da Naipe (Márcio Alexandre), Fla Folia (Orion e Banda e Márcio Alexandre) e Bloco Carna Sound (Forrozão Suvaco de Cobra).

Entre um bloco e outro, os paredões agitam a festa!

Amigas curtem o carnaval ao som dos paredões



Além da diversão dos trios, o evento também proporciona este ano o agito dos “paredões” de som, com pagodão baiano e pisadinhas. O autônomo Marlon Sousa, de 22 anos, participou da folia levando seu som para os intervalos entre os blocos.

“O Carnaval movimenta a cidade e gera oportunidades para muita gente. É um momento especial tanto para os foliões quanto para quem trabalha. Para a gente, é um hobby, mas não deixamos de levar descontração para as pessoas”, falou Marlon.

Marlon Souza, um dos proprietários de paredões: “O Carnaval de Boa Vista gera oportunidades para muita gente”



Ianne Amorim, 23 anos, curtiu a proposta dos paredões e aproveitou bem o intervalo com as amigas. “São músicas diferentes das que são tocadas nos blocos. A gente veio ontem e já estamos por aqui de novo”, contou.

Confira a programação do último dia

O Carnaval 2025 se encerra nesta terça-feira, 4. Confira o que vai rolar nessa última noite de festa na Praça Fábio Marques Paracat:

19h às 20h – Bloco do Servidor (Banda Luna) e Bloco Os Bambas na Avenida (Banda Xama na Pegada)

20h30 às 21h30 – Bloco da Carretinha (Banda Fuzuêra) e Bloco Classe A (DK e Banda)

22h às 23h30 – Bloco Cê Tá Dentro Deixa (Dj Chica Loca/ Juninho Pegada) e Bloco Gigantes da Folia (Banda Resenha do Samba/ Leandro Smith do Kurty Samba/ Nem Boaventura – Manaus/AM)

00h às 2h – Bloco Canaimé (Banda Nativa/ Renato Poeske e Banda/ Fabinho – O Rei da Balada – Nacional) e Banda Nesse Esquema.