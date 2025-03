Complexo Hospitalar de Mangabeira realizou mais de mil atendimentos durante o Carnaval

O Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) realizou entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março, feriado de Carnaval, mais de mil atendimentos. Desse total, 898 pacientes procuraram o hospital por demanda espontânea, além dos demais casos recebidos através da Central de Regulação e serviços de atendimento móvel de urgência como Samu e Corpo de Bombeiros.

“Até o começo da manhã do dia 5 tínhamos registrado 922 pacientes que deram entrada através da nossa porta de urgência, ao longo do dia passamos dos mil atendimentos nesse período de Carnaval”, destaca a diretora técnica do CHM, a médica Raphaella Lacerda.

Das especialidades atendidas, as principais foram para clínica médica, cirurgia geral e ortopedia. O perfil dos pacientes que mais buscaram assistência incluía pessoas com idades entre 20 e 39 anos, de ambos os sexos. Apesar disso, no total, as mulheres foram as mais atendidas no feriado.

“A maioria dos atendimentos foi ocasionada por acidentes automobilísticos, síndromes gripais e gastroenterites. Com o aumento da movimentação e da circulação de veículos durante as festividades, os acidentes de trânsito se tornaram a principal causa de internações, especialmente no setor de ortopedia, onde realizamos diversos atendimentos e intervenções cirúrgicas. Além disso, o clima instável e os hábitos alimentares alterados durante o Carnaval geraram um aumento significativo em casos de síndromes gripais e gastroenterite”, explica Raphaella Lacerda.

Além da porta de urgência do CHM, o Pronto Atendimento de Saúde Mental (Pasm), que fica localizado no Complexo Hospitalar, também registrou um alto número de atendimentos no mesmo período. Entre a sexta-feira (28) e a quarta-feira de cinzas (5) foram atendimentos 60 pacientes. Desses, 51 buscaram o atendimento por demanda espontânea, já os demais foram levados por serviços como Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia.

O serviço recebeu pacientes com idades diversas entre 18 e 79 anos, mas a faixa etária com maior entrada foi de pessoas entre 40 e 44 anos. Os atendimentos foram realizados pelos mais diversos casos, mas os principais foram devido a surtos psicóticos.

“Apesar da alta demanda, estamos satisfeitos com o trabalho de nossa equipe, que se empenhou para atender a todas as emergências e garantir que os pacientes recebessem a assistência necessária com qualidade e eficiência. Nosso compromisso com a saúde da população é permanente, e continuaremos a trabalhar para proporcionar um atendimento de excelência, seja em períodos de alta demanda ou em qualquer outro momento do ano. Agradecemos também à população pela confiança e reafirmamos que o Complexo Hospitalar de Mangabeira segue à disposição de todos, pronto para enfrentar os desafios e atender as necessidades de saúde da população”, destaca o diretor geral do CHM, Felipe Medeiros.

Serviço – O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity é a instituição da Rede Municipal de Saúde referência no atendimento de traumas do ombro pra baixo e atuando como porta de urgência 24 horas. O hospital conta com 190 leitos, sendo 136 de enfermaria atendendo a parte de ortopedia, clínica médica e clínica cirúrgica, 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 44 leitos de pronto socorro e semi-intensiva.

Pasm – O Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), da Prefeitura de João Pessoa, funciona 24 horas e atende casos de urgência e emergência em psiquiatria, como surtos psicóticos e distúrbios psiquiátricos em fase aguda, casos de ideação suicida e descompensação dos tratamentos psiquiátricos com aparecimento de sintomas patológicos agudos.

A unidade está localizada na Rua Agente Fiscal José Costa Duarte, s/n, Mangabeira, anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM). O telefone para contato é (83) 98768-0121, atendendo tanto por ligação convencional quanto por mensagens via aplicativo WhatsApp.