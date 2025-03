Borussia Monchengladbach x Mainz 05 ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (08/03)

O jogo entre Borussia Monchengladbach x Mainz 05 Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (07) às 14h30 hs . O mandante desta partida será o Borussia que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Borussia Monchengladbach x Mainz 05 – Análise da Partida (07 de Março de 2025)

No dia 7 de março de 2025, Borussia Monchengladbach e Mainz 05 se enfrentam no Borussia Park, pela 25ª rodada da Bundesliga. Ambos os times têm objetivos claros nesta temporada, com o Borussia tentando se aproximar das vagas de Liga dos Campeões, enquanto o Mainz busca consolidar sua posição entre os quatro primeiros.

Forma Atual das Equipes

O Borussia Monchengladbach vem de uma vitória tranquila por 3-0 contra o Heidenheim, mas enfrenta sérias dificuldades defensivas, com uma das piores marcas de gols concedidos na temporada. A equipe ocupa a oitava colocação com 37 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Mainz. Apesar disso, a equipe de Gerardo Seoane tem mostrado boa forma nos últimos jogos, vencendo quatro dos últimos seis compromissos. No entanto, seu desempenho em casa tem sido inconsistente, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos seis jogos.

Por outro lado, o Mainz 05 vem de uma vitória importante sobre o RB Leipzig, com uma virada no segundo tempo. Com 41 pontos, a equipe ocupa a quarta posição e tem se destacado defensivamente, sendo uma das melhores defesas da Bundesliga. Nos últimos cinco jogos, o time venceu três, mas perdeu três fora de casa antes de suas duas vitórias consecutivas como visitante. A equipe de Bo Henriksen não pode se dar ao luxo de perder pontos, visto que a disputa por vagas na Liga dos Campeões está apertada.

Análise da Partida

O Borussia Monchengladbach enfrentará um Mainz sólido defensivamente, que não tem dado muitas oportunidades aos adversários. O time de Seoane, embora esteja em boa forma ofensiva, tem mostrado fragilidades defensivas, o que pode ser explorado pelo Mainz. A equipe visitante, apesar de ser muito forte defensivamente, também conta com bons nomes no ataque, como Jonathan Burkardt e Jae-sung Lee, que podem surpreender.

O Borussia, por sua vez, tem bons jogadores como Alassane Plea e Tim Kleindienst, capazes de desestabilizar a defesa adversária. No entanto, a falta de consistência em casa pode ser um fator preocupante. A presença de ausências importantes como Joseph Scally e Ko Itakura, além da lesão do goleiro Moritz Nicolas, coloca ainda mais pressão sobre a defesa da equipe da casa.

Possíveis Escalações

Borussia Monchengladbach:

Goleiro: Jonas Omlin

Defesa: Stefan Lainer, Marvin Friedrich, Nico Elvedi, Lukas Ullrich

Meio-campo: Philipp Sander, Julian Weigl

Ataque: Nathan N’Goumou, Alassane Plea, Robin Hack, Tim Kleindienst

Mainz 05:

Goleiro: Robin Zentner

Defesa: Danny da Costa, Moritz Jenz, Dominik Kohr

Meio-campo: Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Anton Mwene

Ataque: Paul Nebel, Jae-sung Lee, Jonathan Burkardt

Previsão: Borussia Monchengladbach 1-2 Mainz 05

Apesar de uma forma recente mais forte, a inconsistência do Borussia em casa e a solidez defensiva do Mainz fazem com que os visitantes sejam favoritos. A equipe de Henriksen deve aproveitar os espaços deixados pela defesa do Borussia para conquistar mais três pontos e manter sua posição no topo da tabela da Bundesliga.

.

Para mais notícias e análises sobre esportes, confira FM Rural. E para conteúdos inspiradores, visite Mais Alma.