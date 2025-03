Corinthians x São José ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (07/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x São José hoje, HOJE (07) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Corinthians x São José – NBB 2025: Jogo Ao Vivo e Análise

Na próxima sexta-feira, 8 de março de 2025, o Corinthians Paulista enfrentará o São José em mais um jogo do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida promete ser um grande espetáculo, com os times buscando vitórias importantes para suas campanhas. O jogo acontecerá em São Paulo e será transmitido ao vivo para os fãs do basquete brasileiro.

Últimos Resultados:

Corinthians Paulista : Nos últimos jogos, o Corinthians tem mostrado um desempenho irregular. A última partida, contra Franca no dia 27 de fevereiro, terminou com derrota por 98-89. Anteriormente, o time também perdeu para Bauru por 74-64 e Minas por 72-63.

São José: A equipe do São José vem de uma vitória apertada contra Bauru, por 83-78, e de uma derrota para o Botafogo, por 71-68, no dia 3 de março. O time busca recuperar-se de uma série de resultados negativos e terá como objetivo surpreender o Corinthians fora de casa.

Confrontos Diretos: Nos últimos encontros entre as duas equipes, o São José levou a melhor. No dia 2 de dezembro de 2024, venceu o Corinthians por 83-78. Em janeiro de 2024, o jogo foi ainda mais apertado, com vitória de São José por 71-70. O histórico recente mostra equilíbrio, com o Corinthians também conquistando vitórias importantes contra o rival.

Expectativa para o Jogo: Este confronto é fundamental para ambas as equipes. O Corinthians, apesar de oscilar nos últimos jogos, conta com um elenco experiente e jogadores de destaque, que podem fazer a diferença a qualquer momento. Por outro lado, o São José vem com sede de recuperação e precisa de uma vitória fora de casa para seguir com chances de brigar nas primeiras posições da tabela.

Onde Assistir: O jogo será transmitido ao vivo em plataformas de apostas como bet365, Betano, e Estrelabet. Lembre-se de que, para assistir, é necessário ter saldo em sua conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas, além de seguir as regras de transmissão aplicáveis à sua região.

Odds e Apostas:

Corinthians Paulista : 1.38 (favorito)

: 1.38 (favorito) São José: 2.85 (azarão)

Prepare-se para mais uma grande disputa no NBB. Acompanhe ao vivo e fique por dentro dos detalhes dessa emocionante partida entre Corinthians Paulista e São José!