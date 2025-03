Equipes do “HumanizAção” acolhem 21 pessoas em situação de rua nesta quinta-feira (6) – Agência de Notícias

Posted on

A Copasa concluiu a segunda fase das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da bacia do Rio Grande, em Diamantina. As obras foram avaliadas em R$ 3,8 milhões e beneficiam cerca de 3.500 moradores, ampliando em 10% o percentual da população com acesso ao tratamento de esgoto no município. Ao todo foram […]