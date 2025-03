IFSP abre seleção para bolsistas de iniciação científica no projeto Cosaic – IFSP

Podem participar estudantes de cursos técnicos e superiores do Instituto; são 50 vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou o edital nº 47/2025 para seleção de bolsistas de iniciação científica para atuar no projeto Compartilhando Saberes e Inovação na Cibercultura (Cosaic).

A seleção é destinada a alunos regularmente matriculados no IFSP. São 21 vagas para estudantes de cursos técnicos (integrado ou concomitante), e 29 vagas para alunos de cursos superiores. Confira abaixo as áreas, funções e conhecimentos necessários.

As atividades serão realizadas em regime de teletrabalho, com eventual demanda presencial. Os bolsistas selecionados deverão dedicar 20 horas semanais ao projeto. O valor da bolsa é de R$ 1.100 mensais.

Haverá reserva de vagas de ação afirmativa (AF), a saber, para pretos ou pardos (PP), quilombolas (Q), indígenas (IND) e pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições devem ser realizadas até 15 de março, por meio de formulário https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/4952-ifsp-abre-selecao-para-bolsistas-de-iniciacao-cientifica-no-projeto-cosaic com envio da documentação exigida. Os interessados devem ler atentamente o edital e realizar a inscrição conforme as normas estabelecidas no documento.

Tabela I – Critérios das Vagas – Estudantes dos Cursos Técnicos

Curso Sugerido Função Conhecimento Técnico Vagas Informática; Áudio e Vídeo Diagramador Visual Adobe CC 04 Informática Implementador Moodle Plataformas LMS e programação 04 Informática; Áudio e Vídeo Animação Adobe Animate 02 Edição

Adobe CC 04 Designer Gráfico 01 Informática; Eventos; Administração Audiodescrição Recursos para acessibilidade 01 Suporte, fluxo e atendimento Método 5W2H Diagrama de Ishikawa Ciclo PDCA 03 Logística; Informática;

Administração Gerenciamento de informação e conteúdo Gestão de documentação; Ferramentas de escritório 02

Tabela II – Critérios das Vagas – Estudantes de Cursos Superiores

Curso Sugerido Função Conhecimento Técnico Vagas Todos Diagramador Visual Adobe CC 01 Informática na Educação Gamificação Projetos e programação de jogos 02 Sistemas para Internet REAs Pacotes SCORM, LTI, H5P 02 Letras; Pedagogia Libras Proficiência em Libras 02 Ciência da Computação Arquitetura de Dados SQL, Arquitetura e integração de dados em fontes distintas 01 Informática Implementador Moodle Plataformas LMS e programação 01 Ciência da Computação NLP Modelos preditivos, sistemas de recomendação e automação 01 Sistemas para Internet Programador Web HTML5, CSS, Javascript e ferramentas de design acessível e responsivo 03 Qualidade Testes de software, foco em qualidade e experiência de usuário 01 Todos Transcrição e Legendagem Adobe Premiere 01 Processos Gerenciais Gerenciamento de processos Cronogramas para as etapas de produção, gravação e pós-produção. Relatórios acompanhamento 01 Letras; Pedagogia Curadoria e pesquisa de conteúdo Pesquisas e curadoria na internet, adequação pedagógica de materiais, Uso de IA’s 01 Todos Designer de Storyboard Apresentações Google ou MS Powerpoint e Adobe CC 01 Letras; Pedagogia; Revisor Técnico e Pedagógico; Adequação pedagógica de materiais em português brasileiro 04 Turismo; RH; Gestão Pública; Processos Gerenciais Gerenciamento de fluxos e processos Método 5W2H Diagrama de Ishikawa Ciclo PDCA

Normas e Compliance 02 Gestão Pública; Informática;

Administração Gerenciamento de informação e conteúdo Gestão de documentação; Redação técnica;

Controle e organização de processos 05

Documentos:

Edital nº 47/2025 – publicado em 06/03/2025

Formulário de inscrição