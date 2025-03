Rennes x PSG ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (08/03)

Por MRNews



O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Rennes x Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (08) às 13 HS. O mandante desta partida será o Rennes , que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Rennes x Paris Saint-Germain – Ligue 1

Neste sábado, 8 de março de 2025, o Paris Saint-Germain (PSG) terá um desafio importante pela frente ao enfrentar o Rennes no Roazhon Park, em uma partida válida pela 25ª rodada da Ligue 1. A equipe parisiense, que recentemente sofreu uma dura derrota para o Liverpool na Liga dos Campeões, tentará se recuperar e manter sua sólida liderança no campeonato francês, onde está com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Olympique de Marseille.

Forma das Equipes

O PSG vem de uma série impressionante de vitórias na Ligue 1, com 5 triunfos consecutivos, incluindo uma goleada de 4-1 sobre o Lille, no último dia 1º de março. Com 19 vitórias e 5 empates, o time de Luis Enrique segue invicto no campeonato nesta temporada, sendo uma força dominante tanto em casa quanto fora. De fato, a equipe parisiense não perde fora de casa há 36 jogos de Ligue 1, com a última derrota ocorrendo em fevereiro de 2023, contra o Monaco.

Por outro lado, o Rennes tem vivido um bom momento sob o comando do técnico Habib Beye. A equipe tem sido imbatível nas últimas rodadas, conquistando 12 pontos em 15 possíveis, e sua defesa tem sido sólida, mantendo 4 jogos consecutivos sem sofrer gols. Na última partida, o Rennes goleou o Montpellier por 4-0, e agora ocupa a 11ª posição na tabela, embora não consiga ultrapassar o 10º lugar, mesmo que vença o PSG.

O Que Esperar da Partida

O Rennes, apesar de não ser considerado favorito, tem mostrado força em casa e pode ser um adversário complicado para o PSG. Nos últimos 5 encontros entre as equipes na Ligue 1, o PSG perdeu 3 vezes em Rennes, o que mostra que o time parisiense tem dificuldades em alguns confrontos fora de casa contra os “Rouges et Noirs”. No entanto, a superioridade técnica e o momento invicto do PSG tornam a equipe de Luis Enrique ligeiramente favorita para o confronto.

Equipes Prováveis

Rennes:

Goleiro: Samba

Defensores: Rouault, Brassier, Jacquet

Meio-campistas: Assignon, Fofana, James, Matusiwa, Truffert

Atacantes: Blas, Kalimuendo

Paris Saint-Germain:

Goleiro: Donnarumma

Defensores: Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez

Meio-campistas: Doue, Zaire-Emery, Neves

Atacantes: Dembele, Ramos, Barcola

Previsão

Apesar do bom momento do Rennes, o PSG tem um elenco mais forte e uma defesa sólida, e é difícil imaginar que a equipe de Enrique sofra mais um revés após a derrota na Champions League. Acreditamos que o PSG vencerá por 2-0, com os atacantes parisienses eventualmente quebrando a defesa do Rennes e ampliando a vantagem no decorrer do jogo.

Rennes 0-2 Paris Saint-Germain

Classificação do Campeonato Francês Onde assistir O Campeonato Francês ao vivo, grátis e online Enfim, os fãs do FUTEBOL EUROPEU E DO PSG, e dos demais times do Campeonato Francês no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil.

