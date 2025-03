Ação Casa Limpa fortalece o combate à dengue

Posted on

Requalificação de moradias em condições precárias já beneficiaram 900 imóveis no Jacarezinho – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio entregou, neste sábado (1/6), mais vinte imóveis que foram reformados pelo projeto Casa Carioca. As moradias ficam no Complexo do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade, e completam 900 unidades já requalificadas nessa […]