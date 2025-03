Em apenas 12 horas de chuva, Boa Vista registrou 196 mm, volume três vezes maior que o esperado para todo o mês de março

Chuva em Boa Vista – Foto: Divulgação/PMBV



Boa Vista registrou nas primeiras 12 horas de chuva desta sexta-feira, 7, um volume de 196 mm, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTIO), o que colocou a capital em alerta vermelho de precipitação. A quantidade é três vezes maior que a média esperada para o mês de março inteiro, que é de 66mm. O volume acumulado até o momento é de 216 mm.

Anteriormente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta de chuvas intensas para Roraima de até 100mm/dia e risco de ventos de até 100km/hora. O grande volume de água em um curto espaço de tempo sobrecarregou o sistema de drenagem, diminuindo a velocidade do escoamento. Desse modo, pontos da cidade registraram alagamentos durante a chuva.

“O que a gente está vendo é uma quantidade de chuva muito acima do normal para esse período. Isso pressiona o sistema de drenagem, fazendo com que a água acumule em determinados pontos. Nós estamos monitorando toda a situação e com equipes de várias secretarias no Centro de Controle e nas ruas atuando para minimizar os danos e garantir a segurança da população”, disse o prefeito Arthur Henrique.

Central 156

A Central 156 recebeu 18 ocorrências relacionadas à limpeza de bocas de lobo, bem como serviços da Patrulha da Chuva. Todas as demandas foram encaminhadas imediatamente às equipes da Prefeitura, que estão nas ruas auxiliando moradores e fazendo intervenções emergenciais.

Vale ressaltar que a Defesa Civil não foi acionada por moradores, não tendo registrado, até o momento, casos de pessoas machucadas, desalojadas ou queda de árvores. Mas as equipes permanecem em alerta para atender às demandas que surgirem. Em caso de ocorrência, a população pode acionar apoio por meio da Central 156.

Alerta

A Prefeitura alerta para as pessoas não saírem de casa durante as fortes chuvas e evitarem transitar com veículos em áreas de risco e, se estiver na rua, procurar abrigo em locais seguros, evitando permanecer debaixo de árvores.

É importante ressaltar também que a Prefeitura de Boa Vista investe na ampliação da rede de drenagem, com obras que visam tornar o escoamento das águas pluviais mais eficiente. A atual gestão já construiu 47 km de drenagem, assim como eliminou 33 pontos de alagamento.

Outra frente de trabalho é a limpeza da cidade. A Prefeitura também intensificou outros serviços preventivos desde novembro do ano passado, com a desobstrução de cerca de 4.300 bocas de lobo. Lixo doméstico e resíduos de construção civil estão entre os materiais mais retirados desses locais. As bocas de lobo recebem a água da chuva e a direcionam para a rede de escoamento.

Fonte: Da Redação