Forte chuva atinge Boa Vista nesta sexta e deixa ruas alagadas

Foto: Reprodução



Uma forte chuva deixou ruas de Boa Vista alagadas na noite desta sexta-feira, 7. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja para Roraima, com possibilidade de tempestades.

Em alguns pontos da cidade foram registrados cerca de 54 milímetros de precipitação.

Na Internet, moradores publicaram imagens sobre as dificuldades em trafegar nas ruas durante a chuva. Crianças e adultos também brincavam nas águas que acumularam nas vias públicas.

Previsão

A previsão do tempo para este sábado, 8, é de chuvas intensas para Boa Vista, com temperaturas entre 24° e 31°, de acordo com o ClimaTempo.

Para domingo, 9, a previsão também é de chuva pela manhã e temporal a noite. Na segunda-feira, 10, há também possibilidade de chuva.

Fonte: Da Redação