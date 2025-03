Megabloco atrai mais de um milhão de pessoas para a festa na Rua Primeiro de Março, no Centro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Anitta homenageou a ginasta Rebeca Andrade e celebrou a ginástica artística. Foto: Fernando Maia/Riotur

Primeira atração do fim de semana que fecha o Carnaval de Rua 2025, o Bloco da Anitta atraiu cerca de 1,1 milhão de pessoas ao Circuito de Megablocos, na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, na manhã deste sábado (08/03). Vestida de “medalha olímpica”, Anitta, um dos maiores nomes do pop nacional, homenageou a ginasta Rebeca Andrade e celebrou também a ginástica artística. No repertório, sucessos do funk e MPB como “Show das Poderosas”, “Vai Malandra” e “Movimento da Sanfoninha”, além de muito axé.

– É sempre maravilhoso encerrar nosso Carnaval com chave de ouro, aqui no Rio. Hoje, eu estou vestida de medalha olímpica, mais especificamente homenageando a ginástica artística e a Rebeca Andrade, que fez tanto pela gente. Acho que a galera vai se emocionar bastante -, afirmou Anitta, com um look todo dourado e brilhante.

Com o desfile, a cantora celebrou também o último dia da sua “Maratona de Jogação” – tema escolhido para o seu projeto carnavalesco de 2025, em homenagem aos esportes -, que começou em janeiro, com o início da temporada 2025 dos Ensaios da Anitta. O projeto passou por São Luís, Fortaleza, Salvador, Brasília, Recife, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo, e teve 100% dos ingressos vendidos. Além da capital carioca, Salvador também foi palco do Bloco da Anitta.

No meio da folia, os amigos Wallace Almeida e Gerson Gonçalves, que vieram de Florianópolis para curtir o carnaval do Rio, cumpriam uma “maratona” que só se encerra na próxima madrugada, na Marquês de Sapucaí.

– O carnaval do Rio é o melhor, não tem como. Fomos ao show do Belo, ontem, no Terreirão, e agora estamos aqui, nesse bloco maravilhoso da Anitta. À noite, ainda vamos para a Sapucaí, para voltar a desfilar com Portela, nas Campeãs -, afirmou Wallace, contando que ainda acompanhou os desfiles mirins e que pretende participar de um bloco de bairro, em Vila Isabel.

A folia continua ao longo do dia, com desfiles de blocos como o Mulheres de Chico, que concentra às 15h, no Leme; Superbacana, às 17h, na Glória; e Vem Comigo Cachaçada, às 13h, na Praia do Zumbi, na Ilha do Governador. Ao todo, 18 cortejos estão na programação deste sábado, dos 34 programados para desfilar até o domingo (09/03).

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Veja a lista dos blocos que circulam na cidade neste final de semana, organizada por dias e regiões do Rio.

SÁBADO (08/03)

CENTRO

BLOCO DA ANITTA

R. Primeiro de Março, 1 – Centro

Concentração: 7h Início: 9h Fim: 12h

BLOCO QUIZOMBA

R. Teixeira de Freitas, 6200 – Lapa

Concentração: 9h Início: 10h Fim: 14h

CHULÉ DE SANTA

Endereço: R. Joaquim Murtinho, 2012 – Santa Teresa

Concentração: 12h Início: 13h Fim: 18h

ALEGRIA DA REPÚBLICA

R. dos Inválidos, 1 – Centro

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

G.R.B.C SÓ CACHAÇA

R. Nabuco de Freitas – Santo Cristo

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 22h

ZONA NORTE

G.R.B.C. BLOCO DO PLAYMOBIL

Rua Artur Magioli, 42, Tauá

Concentração: 13h Início: 15h Fim: 17h

BLOCO CARNAVALESCO VEM COMIGO CACHAÇADA

Praia do Zumbi, 51 – Zumbi

Concentração: 13h Início: 15h Fim: 17h

SEPULTA CARNAVAL

R. Ana Leonídia, Engenho de Dentro

Concentração: 14h Início: 16h Fim: 20h

CARAXUÉ

R. Cerqueira, 74 – Paquetá

Concentração: 15h Início: 16h Fim: 19h

ZONA OESTE

BLOCO DOS CACHAÇAS

Avenida Lúcio Costa, 3604 – Barra da Tijuca

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

BLOCO DA RESSACA

Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

ZONA SUL

BLOCO SEM SAÍDA

R. Gen. Severiano, 52 – Botafogo

Concentração: 8h Início: 10h Fim: 14h

BAFAFÁ

Praça São Salvador, 6 – Laranjeiras

Concentração: 10h Início: 10h Fim: 16h

SE ESSA RUA FOSSE MINHA

R. PAULO VI, S/N – FLAMENGO

Concentração: 12h Início: 13h Fim: 17h

MULHERES DE CHICO

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

Concentração: 15h Início: 17h Fim: 20h

BLOCO PELA SACO

Praça Tião Belo – R. São Clemente, 306 – Botafogo

Concentração: 15h Início: 17h Fim: 21h

SUFRIDUS DE COPACABANA

Praça Manuel Campos Da Paz (Praça Inhangá), Copacabana

Concentração: 16h Início: 16h Fim: 22h

BLOCO SUPERBACANA

Praça Luiz de Camões – Glória

Concentração: 17h Início: 17h Fim: 21h

DOMINGO (09/03)

CENTRO

MONOBLOCO

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Concentração: 7h Início: 9h Fim: 12h

BLOCO BONDE DA FOLIA

R. Fonseca Guimarães, 8 – Santa Teresa

Concentração: 12h Início: 14h Fim: 18h

BREC – BLOCO RECREATIVO ENREDO CARIOCA

Endereço: Praça Mauá, Centro

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

BERÇO DO SAMBA

Endereço: Tv. do Mosqueira – Centro

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUÁRIA

Endereço: R. do Livramento, 53 – Gamboa

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

NOSSOBLOCO OFICIAL

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 75, Saúde

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 20h

ZONA NORTE

O BLOCO – FAROESTE CABLOCO

Endereço: R. Oliveira da Silva, 11 – Tijuca

Concentração: 8h Início: 9h Fim: 12h

BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR

Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84 – Ribeira

Concentração: 10h Início: 11h Fim: 15h

QUEM VAI VAI, QUEM NÃO VAI NÃO CAGUETA!

Endereço: Praça Jerusalém, 8 – Jardim Guanabara

Concentração: 11h Início: 14h Fim: 17h

BLOCO ENCOSTA QUE KRESCE

Endereço: R. Antônio de Freitas, 2 – Maria da Graça

Concentração: 12h Início: 14h Fim: 18h

BLOCO AÍ SIM!

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, S/N – Tijuca

Concentração: 12h Início: 13h Fim: 18h

BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel

Concentração: 16h Início: 19h Fim: 22h

AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER

Endereço: R. Guaju – Méier

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 20h

ZONA OESTE

VOU TE PESCAR

Endereço: R. C Dois, 18 – Padre Miguel

Concentração: 13h Início: 14h Fim: 18h

BLOCO BALBÚRDIA DE REALENGO

R. do Espadarte, 14 – Realengo

Concentração: 15h Início: 17h Fim: 20h

CORDÃO DO BOLA ROXA

Endereço: Rua Valdecy De Souza, 30 – Paciência

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 22h

GRBC MOCIDADE DE SANTÍSSIMO

R. Oscár de Souza, 153 – Santíssimo

Concentração: 16h Início: 19h Fim: 20h

ZONA SUL

BLOCO CULTURAL SAIDEIRA

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 19h