Prefeitura entrega travessia sobre córrego que interliga os bairros Wanel Ville e Villágio Torino – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), entregou nesta sexta-feira (7) as obras de construção de travessia sobre córrego, interligando os bairros Wanel Ville e Villágio Torino, na Zona Oeste da cidade. A ligação entre as ruas Walter Lacava e Nelson Juliano teve um investimento aproximado de R$ 4,9 milhões, a partir de financiamento do Fonplata – Banco de Desenvolvimento.

Os serviços foram executados pela Obragen Engenharia e Construções Ltda., empresa contratada mediante licitação. O novo viário conta com pista de rolamento, calçadas, rede de drenagem, sinalização e iluminação com sistema em LED.

“Trata-se de uma obra complexa, que exigiu muitos esforços e vai melhorar em muito a mobilidade urbana, como tantas outras já entregues, como de travessias sobre outros córregos, pavimentações e recapeamentos”, ressaltou prefeito Rodrigo Manga, durante o ato de inauguração.

A exemplo de outras travessias entre bairros viabilizadas pela Administração Municipal, a construção dessa nova ponte integra duas localidades e evita deslocamentos extensos, como forma de dar mais fluidez ao trânsito nos principais corredores viários nessa região da cidade. No local, não havia sequer passarela de pedestre sobre o córrego.

“Ficou muito bom, na verdade excelente. Moro no Villágio Torino desde 2012 e de lá pra cá ouço sobre propostas de fazer essa ligação, e agora ela saiu do papel. Vai facilitar muito a vida de todo mundo por aqui, seja quem usa carro, moto, transporte por aplicativo ou ônibus”, frisou a servidora pública federal Isabel César Rosa, de 61 anos de idade.

O gerenciamento da obra coube à equipe da Unidade de Execução de Programa (UEP), atualmente ligada à Separ. “Essa intervenção era, de verdade, uma demanda antiga de munícipes, vereadores e representantes de bairros, que entendem ser de grande benefício à população, devido à expansão urbana e o crescente número de veículos circulando pela Zona Oeste”, disse Jessica Pedrosa, à frente da Separ e também presente ao evento.

Na ocasião, o secretário de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini, confirmou que o novo viário, em aproximadamente dez dias, vai ganhar a instalação de lombada, com o propósitos de inibir o excesso de velocidade e garantir a segurança dos usuários.

A Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) distribuiu mudas para o público presente, enquanto a Divisão de Zoonoses da Secretaria da Saúde (SES) expôs animais taxidermizados e orientou sobre a prevenção contra a dengue. A equipe do (Sine) Móvel, da Secretaria de Relações do Trabalho (Sert), prestou atendimento sobre mercado de trabalho. O Canil da GCM, com o cão-terapeuta Buddy, também atuou, assim como alunos da Escola de Enfermagem Marques, parceira do Poder Público, viabilizando aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Ainda marcaram presença no evento de inauguração os secretários municipais Darwin de Almeida Rosa (Serviços Públicos e Obras – Serpo), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana – Sesu), Lucas Pedrozo (Comunicação – Secom); o diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça; o ouvidor geral do Município, Evandro Bueno; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Davi Dutra; o controlador geral do Município, Júnior Rocco; o engenheiro Lucas Ávila, da empresa Obragen, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Cláudio Sorocaba.

Sorocaba tem Pressa

A nova travessia faz parte do conjunto de ações do programa “Sorocaba Tem Pressa”, uma iniciativa criada em 2021 pela atual Administração Municipal, com o objetivo de conferir agilidade às obras de mobilidade em andamento e iniciar novos empreendimentos nessa área.

Os investimentos no “Sorocaba Tem Pressa” são realizados por meio de financiamentos previamente aprovados pela Câmara Municipal junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), ao Fonplata – Banco de Desenvolvimento e ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que podem chegar a US$ 126 milhões, além de parcerias com a inciativa privada e emendas parlamentares ou com recursos próprios da Administração Municipal.

No total, o programa abrange mais de 35 iniciativas, atendendo a todas as regiões da cidade, das quais mais de 15 já foram concluídas e outras estão em andamento, como a construção da Nova Rodoviária e do viaduto interligando a Avenida Fernando Stecca à Avenida Independência, além de obras de requalificação asfáltica em todas as regiões da cidade.