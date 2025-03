Volta Redonda x Fluminense ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 09/03

Volta Redonda x Fluminense: Onde Assistir ao Vivo, Horário, Palpites e Prováveis Escalações do Jogo do Carioca

Neste domingo (9), o Volta Redonda recebe o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em um confronto decisivo para a semifinal do Campeonato Carioca. A bola rola às 18h (de Brasília), e o Fluminense, após vencer o Volta Redonda por 4 a 0 na ida, tem grande vantagem para garantir a classificação para a final.

No jogo de ida, realizado no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras se destacou com uma grande goleada. O uruguaio Canobbio foi o protagonista, marcando dois gols, enquanto Jhon Arias e Germán Cano completaram a vitória.

Agora, o Fluminense pode até perder por até três gols de diferença para garantir a vaga na decisão. Já o Volta Redonda precisa vencer por quatro gols de diferença, já que fez melhor campanha na fase classificatória. Embora houvesse a possibilidade de o jogo de volta acontecer no Maracanã, a diretoria do Volta Redonda decidiu manter a partida em Raulino de Oliveira, para prestigiar sua torcida fiel que acompanhou o time durante sua histórica campanha no Carioca.

Onde Assistir a Volta Redonda x Fluminense:

Transmissão ao Vivo: O jogo será transmitido ao vivo pela Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Palpites para o Jogo:

André Donke: Volta Redonda 0 x 0 Fluminense

Volta Redonda 0 x 0 Fluminense Rafael Marques: Volta Redonda 0 x 0 Fluminense

Volta Redonda 0 x 0 Fluminense Ubiratan Leal: Volta Redonda 0 x 2 Fluminense

Prováveis Escalações:

Volta Redonda: Sem desfalques para a partida, o Volta Redonda deve manter a mesma formação da última partida. O time provável é:

Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Chay, Kelvin e MV; Bruno Santos.

Fluminense: A principal novidade no Fluminense pode ser o retorno de Thiago Silva, que não jogou no meio de semana pela Copa do Brasil. Já o meia Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto seguem como desfalques. O time provável é:

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes (Thiago Silva) e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Serna, Canobbio e Cano.

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Alex Gomes Stefano Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

O vencedor deste jogo enfrentará o ganhador de Flamengo ou Botafogo na grande final do Campeonato Carioca. Não perca a emoção desse clássico carioca!

Tags: Campeonato Carioca, Fluminense, Nova Iguaçu, Taça Guanabara, onde assistir, Campeonato Carioca 2025, futebol carioca.