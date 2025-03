Bairros de Boa Vista ficam sem energia após chuva causar danos na rede elétrica

Roraima Energia executa manutenção na rede elétrica – Foto: Reprodução



Vários bairros de Boa Vista ficaram sem energia elétrica após a forte chuva que ocorreu na noite desta sexta-feira, 7. Nas redes sociais, moradores relataram falta de luz no São Bento, Paraviana e Caçari.

A Roraima Energia informou que devido ao temporal, as descargas atmosféricas e os ventos causaram danos significativos à rede elétrica.

A concessionária também explicou que as equipes continuam trabalhando neste sábado para realizar os reparos. Além disso, disse que a normalização do serviço deve ocorrer o mais breve possível.

Ainda de acordo com a Roraima Energia, também houve ainda danos à fibra que suporta os canais digitais da empresa. Dessa forma, as solicitações de atendimentos estão acontecendo temporariamente através do número (95) 98403-6267.

Fonte: Da Redação