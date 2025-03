Monobloco atrai 100 mil foliões para a Rua Primeiro de Março e encerra circuito de megablocos no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Monobloco, um dos blocos mais aguardados do Carnaval de Rua do Rio, atraiu 100 mil foliões com a sua poderosa bateria à Rua Primeiro de Março, no Centro da cidade, neste domingo (09/03), abrindo o último dia da folia a céu aberto da Cidade Maravilhosa. Ao som de sambas clássicos, MPB e muito pop nacional, o cortejo capitaneado pelo músico Pedro Luís celebrou 25 anos de folia no Rio, com o tema “Nossa história de amor”. Na despedida do Carnaval 2025, o público se esbaldou por toda a cidade, com 17 apresentações nas ruas ao longo de todo o dia.

– Graças ao carinho do público estamos há 25 anos nessa brincadeira. Acima de tudo, são as histórias de amor que marcam a nossa caminhada. E nós agradecemos ao público devolvendo em dobro todo o amor que recebemos, a cada ano -, afirma Celso Alvim, mestre de bateria e um dos fundadores do Monobloco.

No repertório, sucessos que marcaram gerações, como “Taj Mahal”, “Fio Maravilha” e “País Tropical”, de Jorge Ben Jor; “Peguei um Ita no Norte”, enredo do Salgueiro de 1993; “Eu quero é botar meu bloco na rua”, de Sergio Sampaio; e “Zé do Caroço”, de Leci Brandão, executados pelos 140 ritmistas formados nas oficinas do bloco. Nesta edição, o desfile contou ainda com um abre-alas especial, reunindo amigos do Monobloco, além da estreia do casal de mestre-sala e porta-bandeira William Miranda da Silva e Aline da Silva Lima.

– O Monobloco devia desfilar mais vezes no Carnaval. Não tem repertório melhor entre os blocos de rua. E essa bateria fantástica? Dá vontade de aprender a tocar só pra desfilar junto – , resume Marina Oliveira, moradora de Ramos e fã do cortejo desde a sua fundação, no ano 2000.

Jéssica de Jesus, amiga de Marina, viveu a experiência pela primeira vez e se surpreendeu:

– Ela me chama todo ano e eu nunca venho. Mas dessa vez não tive como escapar, e estou muito feliz de ter vindo.

Além da bateria, o Monobloco apresentou uma ala coreografada logo à frente dos ritmistas, e contou com a já tradicional presença dos integrantes do Cacique de Ramos, bloco entre os ícones da história do Carnaval no Rio, todos os anos reverenciado pelo cortejo de Pedro Luís.

– O Monobloco é muito especial porque é o encerramento da festa. A reverência que eles fazem ao Cacique é única, um bloco de referência grande no Carnaval do Rio. E nada mais justo que o próprio Monobloco reconheça a nossa importância, da mesma forma que nós reconhecemos a deles. Essa troca é algo incrível -, afirmou Lúcio Cláudio, da diretoria do Cacique de Ramos.

Celso Alvim aproveitou para saudar agremiações antigas do Carnaval de Rua e parcerias como as do Cordão da Bola Preta, Boitatá, Céu na Terra e, é claro, Cacique de Ramos:

– Saúdo todas as agremiações parceiras, todos os sambistas que fazem história no Rio de Janeiro. Tudo o que a gente faz vem das escolas de samba. Muito obrigado a esse povo que resiste, fazendo essa festa linda. Alô, Neguinho da Beija Flor, faço um convite: agora que você está com mais tempo livre, vem cantar com a gente -, convida Alvim, emocionado.

Criado no ano 2000, o Monobloco nasceu como uma oficina de percussão e, ao longo dos anos, formou diversos ritmistas, inspirou outros blocos e levou sua batucada para palcos pelo Brasil. Mas é sempre no domingo de pós-Carnaval que a grande festa acontece. O cantor e compositor Pedro Luis, também fundador da agremiação, relembra:

– Quando a gente se propôs a montar uma oficina usando instrumentos do samba para contemplar a diversidade da música brasileira, não imaginávamos que chegaríamos aos 25 anos formando tantos batuqueiros e reunindo milhares de pessoas em torno dessa festa.

A folia continua ao longo do dia, com desfiles do Bloco Cultural 7 Paus, em Vila Isabel; Aí, Sim, na Tijuca; Quem Vai, Vai, Quem Não Vai Não Cagueta, no Jardim Guanabara; Cordão da Bola Roxa, em Paciência; e Balbúrdia de Realengo, no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste. Ao todo, 17 cortejos estão na programação deste domingo.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.