PALPITES Independiente del Valle x Palmeiras Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América SUB-20, Hoje (08), ESCALAÇÕES

O jogo entre Independiente del Valle-EQU x Palmeiras acontece Hoje (09) às 19 hs. O mandante da partida neutro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025 SUB-20.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: abcdmaior.com.br

Independiente del Valle-EQU x Palmeiras: Onde Assistir e Informações da Partida pela Libertadores Sub-20 2025

O Palmeiras Sub-20 entra em campo neste domingo (09) para enfrentar o Independiente del Valle-EQU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20 2025. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília) no Estádio Gunther Vogel, em Assunção, no Paraguai.

Onde Assistir Independiente del Valle x Palmeiras Ao Vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Bandsports, que exibem a competição no Brasil.

Situação do Palmeiras na Libertadores Sub-20

O Verdão já garantiu sua classificação para as semifinais após a vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño na última quinta-feira (06). Na ocasião, os gols foram marcados por Riquelme Fillipi (duas vezes) e Erick Belé. Apesar do resultado positivo, o duelo foi marcado por um ato racista sofrido pelo atacante Luighi, que se emocionou ao comentar o ocorrido.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou a seis pontos e lidera o Grupo C, aguardando a definição de seu adversário na próxima fase. O time paulista enfrentará o líder do Grupo B, que está sendo disputado entre Fortaleza-COL, Belgrano-ARG e Universitario-CHI.

Situação do Independiente del Valle

O Independiente del Valle Sub-20 não faz uma boa campanha na Libertadores. A equipe equatoriana tem apenas um ponto e está na terceira posição do grupo, vindo de um empate sem gols contra o Belgrano-ARG. Para seguir na competição, precisa vencer o Palmeiras e torcer por uma combinação de resultados.

Prováveis Escalações

Palmeiras Sub-20

Goleiro: Cesar

Cesar Defesa: Vareta, Michel, Talisca e Pedro Lima

Vareta, Michel, Talisca e Pedro Lima Meio-campo: Gilberto, Allan e Riquelme Fillipi

Gilberto, Allan e Riquelme Fillipi Ataque: Erick Belé, Luighi e Thalys

Independiente del Valle Sub-20

Goleiro: Valle

Valle Defesa: Romero, Medina, Zurita e Caicedo

Romero, Medina, Zurita e Caicedo Meio-campo: Herrera, Quiñónez e León

Herrera, Quiñónez e León Ataque: Jaramillo, Rojas e Castillo

Retrospecto e Palpites

O Palmeiras chega como grande favorito, tendo 100% de aproveitamento na competição e um ataque poderoso. O Independiente del Valle, por sua vez, tem um sistema defensivo sólido, mas encontra dificuldades para marcar gols.

Palpite: Palmeiras 2×0 Independiente del Valle

Fique ligado na Libertadores Sub-20 e acompanhe todas as novidades do Verdão aqui no Nosso Palestra!

Fique ligado para mais atualizações e análises sobre esse confronto entre Flamengo e O’Higgins na competição!

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes