Toluca x Necaxa ASSISTIR AO VIVO HOJE (08/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Toluca x Necaxa é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (08) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Toluca como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Toluca x Necaxa: Alineações, Detalhes e Previsões para o Jogo da Liga MX

Neste sábado, 8 de março de 2025, o Estádio Nemesio Díez será palco do confronto entre Toluca e Necaxa pela Liga MX. Ambos os times chegam à partida com a necessidade urgente de somar pontos para se manterem na briga pelas primeiras posições da tabela.

Alineações Prováveis:

Toluca (4-2-3-1):

Goleiro: Pau López

Pau López Defensores: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo

Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo Meio-campistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo

Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo Atacantes: Juan Domínguez, Alexis Vega, Paulinho

Juan Domínguez, Alexis Vega, Paulinho Jogadores indisponíveis: Brian García

Necaxa (3-4-2-1):

Goleiro: Ezequiel Unsain

Ezequiel Unsain Defensores: Emilio Lara, Alexis Peña, Jesús Alcantar, Alejandro Mayorga

Emilio Lara, Alexis Peña, Jesús Alcantar, Alejandro Mayorga Meio-campistas: Iván Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Johan Rojas

Iván Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Johan Rojas Atacantes: Kevin Rosero, Diber Cambindo

Kevin Rosero, Diber Cambindo Jogadores indisponíveis: Agustín Oliveros

Detalhes do Jogo:

Data: 8 de março de 2025

8 de março de 2025 Local: Estádio Nemesio Díez, com capacidade para 30.000 espectadores

Estádio Nemesio Díez, com capacidade para 30.000 espectadores Horário: A ser confirmado

Probabilidades e Quotas: As casas de apostas colocam o Toluca como favorito para vencer. Confira as odds para o confronto:

Toluca: 1.62 (61.7%)

1.62 (61.7%) Empate: 4.51 (22.2%)

4.51 (22.2%) Necaxa: 4.76 (21%)

O Toluca chega com um elenco forte e esperançoso de sair com os três pontos, enquanto o Necaxa, embora não seja o favorito, buscará surpreender fora de casa. Este promete ser um confronto importante na luta pela classificação no torneio.

Este jogo é essencial para as ambições de ambos os times, que estão em posições médias na tabela e precisam de uma vitória para continuar suas campanhas de forma competitiva.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

