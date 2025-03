ASSISTIR Liverpool x PSG AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Liverpool x PSG jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Previsão do Jogo: Liverpool x PSG – Liga dos Campeões 2024-2025

No próximo dia 11 de março, o Liverpool receberá o Paris Saint-Germain (PSG) em Anfield para a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões 2024-2025. O jogo promete ser um dos confrontos mais emocionantes da competição, especialmente depois da vitória surpresa dos Reds por 1-0 na França, no jogo de ida, disputado no Parc des Princes.

Desempenho no Jogo de Ida

O PSG, apesar de dominar em termos de posse de bola e criação de chances, não conseguiu marcar um único gol contra um Alisson Becker inspirado. O goleiro brasileiro fez nada menos que nove defesas cruciais, incluindo uma impressionante parada em um gol anulado de Khvicha Kvaratskhelia. A vitória dos Reds veio de uma jogada de Harvey Elliott, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória no minuto 87.

Forma Atual

O Liverpool vem de uma vitória sólida por 3-1 contra o Southampton na Premier League, após um primeiro tempo difícil. Mohamed Salah, com dois gols de pênalti, foi fundamental para garantir os três pontos. A equipe tem mostrado consistência nas últimas semanas, com quatro vitórias consecutivas em todas as competições.

Por outro lado, o PSG superou o Rennes por 3-0 na Ligue 1, mostrando uma grande resposta após a derrota no jogo de ida. O time francês, que possui um elenco repleto de estrelas como Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé, vem em boa forma, com 13 vitórias consecutivas fora de casa.

Notícia de Equipe

O Liverpool não apresenta novas lesões após o jogo contra o Southampton, mas Cody Gakpo continua fora devido a uma lesão recente, o que o torna dúvida para o jogo contra o PSG. Já Tyler Morton, Joe Gomez e Conor Bradley são ausências confirmadas.

O PSG, por sua vez, estará completo para a partida, com todos os principais jogadores à disposição. O técnico Luis Enrique terá a oportunidade de fazer rotações em sua equipe, após descansar alguns jogadores contra o Rennes.

Prováveis Escalações

Liverpool (provável escalação):

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Elliott, Diaz; Nunez

Paris Saint-Germain (provável escalação):

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Previsão de Resultado

Com a vantagem de 1-0 na bagagem, o Liverpool tentará manter a vantagem, mas o PSG, com um elenco mais descansado e o fator de precisar marcar gols, é o favorito para a reviravolta. Acreditamos que o PSG conseguirá vencer por 3-1, empatando o agregado em 3-3, e avançará nos pênaltis ou após prorrogação.

Resultado previsto: Liverpool 1-3 Paris Saint-Germain (a.e.t, PSG vence por 3-2 no agregado).

Este promete ser um confronto de tirar o fôlego, com muita emoção até o apito final!

