Integrante da GCM de Sorocaba vence Campeonato Paulista de “Supino” – Agência de Notícias

O agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, Anderson Carvalho, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Paulista de Powerlifting, na categoria máster (até 110 kg), realizado domingo (9), na cidade de São Vicente (SP). O título de campeão garantiu a ele vaga para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá em abril, na cidade de São Paulo.

O powerlifting é um esporte competitivo de força que pode ser realizado em três tipos de exercícios: agachamento, supino e levantamento terra. Os participantes devem executar os movimentos com o maior peso possível, demonstrando toda a potência muscular.

O atleta sorocabano competiu com mais de 150 candidatos, distribuídos em categorias, e conquistou o primeiro lugar no supino. O Campeonato Paulista de Powerlifting faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Powerlifting (CBP), em conjunto com a Global Powerlifting Committee (GPC), consolidando-se como uma das principais competições da modalidade no país.

Parte da preparação de Anderson foi realizada no Centro de Treinamento da GCM de Sorocaba, com o apoio do comando da Corporação, que considera o treinamento intensivo e a dedicação do atleta como fundamentais para a conquista do título estadual e a classificação para a etapa nacional.