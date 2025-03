Sesau realiza oficina para fortalecer transformação digital na saúde

A Secretaria de Saúde realizou na manhã desta segunda-feira, 10, a Oficina de Elaboração do Plano Regional do Programa SUS Digital.

O evento ocorreu na ETSUS (Escola Técnica do Sistema Único de Saúde), e teve como objetivo definir estratégias para modernizar a saúde digital em Roraima, uma proposta do Ministério da Saúde.

A coordenadora de Atenção Básica do Estado, Cinthia Brasil, destacou a importância da Oficina para o planejamento e fortalecimento da transformação digital na saúde.

“É o momento que os municípios pensam nas suas prioridades e necessidades de melhoria no campo da saúde digital, a fim de garantir uma melhor atenção à saúde. Aqui vamos definir os nossos objetivos, diretrizes e metas, baseado nas linhas de ação das Redes de Atenção que priorizamos para poder modernizar a saúde digital em Roraima”, afirmou.

Durante a oficina, os municípios da região sul de Roraima participaram desta etapa do planejamento, que contemplou anteriormente as regiões norte e centro-norte do Estado.

Para o diretor de Atenção Básica do município de Caracaraí, Roger Soares Mota, a iniciativa representa um avanço significativo para os municípios com grande extensão territorial.

“Para Caracaraí é importante integrar essas tecnologias. Nós temos um município com uma vasta extensão territorial, então programas como o Telessaúde, com certeza vão ajudar muito a melhorar a qualidade de saúde que nós ofertamos para nossos munícipes”, destacou.

