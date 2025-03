A equipe da Secretaria de Esportes trabalhou desde as primeiras horas do último sábado, 08, na preparação do Campo do Chico Vaz para receber as atividades do final do semana.

O local recebeu corte da grama e pintura das linhas de marcação.

A manutenção do campo reflete o respeito pelo esporte e pelos atletas que usufruem do lugar. A Prefeitura agradece o empenho dos servidores da Secretaria.