Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta quarta-feira (12) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Hiran Gonçalves e a cuinhada Geysa Baccarin – Foto: Reprodução A cunhada do senador Hiran Gonçalves (Progressistas) foi nomeada para um cargo comissionado do Governo de Roraima no último dia 10. Geysa Maria Baccarin agora ocupa o cargo de Consultora Técnica da Secretaria de Estado de Administração (Segad) com salário de R$ 5 mil. Além […]