Blumenau x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (13/03)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Blumenau x Corinthians hoje, HOJE (13) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

LBF ao vivo com imagens aqui

Blumenau x Corinthians: Onde Assistir ao Vivo, Livescore e Estatísticas (13/03/2025)

A LBF Feminina 2025 segue a todo vapor, e nesta quinta-feira, 13 de março, teremos um grande confronto entre Blumenau W e Corinthians W, em partida válida pela temporada regular da liga. O jogo está marcado para as 19h30 (horário de Brasília) e promete ser um duelo equilibrado.

Onde Assistir ao Vivo – Live Stream

A transmissão ao vivo do jogo entre Blumenau W e Corinthians W poderá ser acompanhada por diferentes plataformas de streaming e casas de apostas. Confira algumas opções:

Bet365 – Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas.

– Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Betano – Plataforma de apostas que pode oferecer streaming para seus usuários.

– Plataforma de apostas que pode oferecer streaming para seus usuários. Estrelabet – Outra opção para quem deseja acompanhar a partida ao vivo.

Além disso, é possível acompanhar o livescore em tempo real pelo Flashscore e outros portais de estatísticas esportivas.

Análise do Confronto

Últimos Jogos do Blumenau W

08/03/2025 – Blumenau W 58×62 Maringá W (D)

– Blumenau W 58×62 Maringá W (D) 21/06/2024 – SESI Araraquara W 66×55 Blumenau W (D)

– SESI Araraquara W 66×55 Blumenau W (D) 12/06/2024 – Blumenau W 66×74 SESI Araraquara W (D)

– Blumenau W 66×74 SESI Araraquara W (D) 03/06/2024 – Corinthians W 59×63 Blumenau W (V)

– Corinthians W 59×63 Blumenau W (V) 24/05/2024 – Blumenau W 67×57 Sodie Mesquita W (V)

Últimos Jogos do Corinthians W

08/03/2025 – Corinthians W 72×58 São José W (V)

– Corinthians W 72×58 São José W (V) 19/06/2024 – Ituano W 73×70 Corinthians W (D)

– Ituano W 73×70 Corinthians W (D) 14/06/2024 – Corinthians W 62×64 Ituano W (D)

– Corinthians W 62×64 Ituano W (D) 07/06/2024 – Corinthians W 100×79 Ponta Grossa W (V)

– Corinthians W 100×79 Ponta Grossa W (V) 03/06/2024 – Corinthians W 59×63 Blumenau W (D)

Confrontos Diretos Recentes

03/06/2024 – Corinthians W 59×63 Blumenau W

– Corinthians W 59×63 Blumenau W 10/03/2024 – Blumenau W 57×72 Corinthians W

– Blumenau W 57×72 Corinthians W 23/02/2017 – Blumenau W 42×74 Corinthians W

– Blumenau W 42×74 Corinthians W 21/02/2017 – Blumenau W 60×68 Corinthians W

– Blumenau W 60×68 Corinthians W 11/01/2017 – Corinthians W 80×59 Blumenau W

Expectativas para o Jogo

O Blumenau W chega para o confronto tentando se recuperar na temporada, após sofrer uma derrota recente para o Maringá W. Já o Corinthians W vem embalado de uma vitória expressiva contra o São José W, o que pode dar confiança para o time paulista.

No último duelo entre as equipes, o Blumenau W levou a melhor ao vencer por 63×59, fora de casa. No entanto, historicamente, o Corinthians W tem um retrospecto favorável nos confrontos diretos.

Palpite para Blumenau W x Corinthians W

Vitória do Corinthians W: A equipe paulista chega mais forte para este confronto, com um elenco mais equilibrado.

A equipe paulista chega mais forte para este confronto, com um elenco mais equilibrado. Total de pontos acima de 130: Os últimos jogos do Corinthians indicam um estilo de jogo mais ofensivo.

Os últimos jogos do Corinthians indicam um estilo de jogo mais ofensivo. Handicap +5 para Blumenau W: Jogando em casa, Blumenau pode equilibrar a partida.

Fique ligado e acompanhe Blumenau W x Corinthians W ao vivo!

Fique ligado para mais informações sobre este e outros jogos da Liga de Basquete Feminino 2025!