Estão abertas as inscrições para o Startup Day, realizado pelo Sebrae, em parceria com o Parque Tecnológico de Sorocaba – Agência de Notícias

Evento sobre empreendedorismo e inovação será realizado em 22 de março, em Sorocaba, e inscrições são gratuitas

O Startup Day 2025 integra um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil e já tem data e local marcados: será no dia 22 de março, no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Sorocaba. O evento é organizado pelo Sebrae for Startups, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), Tropeiro Valley e Senai UpLab. Podem participar todos os interessados em se aprofundar no conhecimento sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer iniciar uma startup.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas, gratuitamente, pela plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-sorocaba/2822671. A programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking.

De acordo com Henrique Rafael Romão, consultor de negócios do Sebrae-SP, o evento é um catalisador de conexões e oportunidades para quem busca transformar ideias em negócios inovadores. “Ao reunir empreendedores, investidores e especialistas, criamos um ambiente onde a troca de conhecimento e a colaboração impulsionam o crescimento do ecossistema. Essa é uma iniciativa essencial para fortalecer a cultura empreendedora e acelerar o desenvolvimento de startups na nossa região. Na programação, teremos conteúdo de grandes atores do ecossistema de inovação, como o Parque Tecnológico de Sorocaba, o Senai UpLab e a comunidade Tropeiro Valley, além de exposições de startups, um espaço voltado para interação de grandes empresas com startups e apresentações de programas voltados ao poder público”, comenta Romão.

Para o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, o Startup Day é destaque nacional no estímulo ao empreendedorismo e inovação, englobando as principais cidades e capitais do Brasil. “E, o PTS, sendo um parceiro do Sebrae em diversas ações e projetos, além de ser um dos principais ecossistemas de tecnologia e inovação do País, poderá contribuir muito para o sucesso do evento. Vamos apresentar ao público presente, a nossa aceleradora de startups Hubiz, que já auxiliou mais de 500 empresas, também o programa Sandbox Sorocaba e o Centro de Excelência em Fomentos e Inovação, que são iniciativas do PTS. Será uma grande oportunidade para as empresas e startups conhecerem, por meio de nossa equipe técnica, todos os principais projetos e ações desenvolvidos pelo nosso Parque Tecnológico”, observou Cancellara.

A programação do Startup Day 2025 foi elaborada para atender diferentes perfis de participantes e proporcionar uma experiência dinâmica e imersiva. O evento contará com palestras, painéis, networking e espaços de conexão, organizados em três eixos temáticos, cada um focado em um segmento estratégico do ecossistema de inovação:

Salas do ecossistema – Espaço voltado para conteúdos direcionados às startups, investidores, incubadoras e hubs de inovação. Aqui, participantes poderão explorar temas como aceleração, captação de investimentos, inovação aberta e crescimento no mercado.

Sala poder público – Um ambiente exclusivo para gestores municipais, apresentando soluções para fomentar a inovação nos municípios, por meio do Programa Cidade Empreendedora, e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional.

Corporate network – Espaço de conexão entre grandes empresas e startups, promovendo oportunidades de inovação aberta e parcerias estratégicas no mercado corporativo.

Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo voltado à inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

Confira a programação completa do Startup Day 2025:

08h30 – 09h00 – Credenciamento

09h00 – 09h15 – Abertura Oficial

09h15 – 09h50 – Programas Sebrae for Startups 2025

10h00 – 10h30 – Momento de Conexão com startups expositoras

CRONOGRAMA NAS “SALAS DO ECOSSISTEMA”

10h40 – 11h20 – SALA 1: Parque Tecnológico de Sorocaba

MEET 1: Pitches programas do PTS

10h40 – Acelere e incube seu projeto no PTS – Hubiz, Aceleradora e Incubadora

10h50 – Teste sua solução no município – Sandbox Sorocaba

11h00 – Seja um membro associado e faça parte desse ecossistema – Membership

11h10 – Está em busca de fomento à inovação? – Conheça o CEFI (Centro de Excelência em Fomentos à Inovação)

10h40 – 11h20 – SALA 2: Tropeiro Valley

MEET 2: Investidores-Anjo e Startups: Oportunidades na Região Metropolitana de Sorocaba

O ecossistema de startups da Região Metropolitana de Sorocaba está crescendo, e os investidores-anjo desempenham papel essencial nesse avanço. Este painel, mediado por Christian Pensa (CEO da CriaBiz Ventures), trará investidores para compartilhar suas experiências e os desafios do mercado.

10h40 – 11h20 – SALA 3: Senai UpLab

MEET 3: Empreendedorismo Industrial: Oportunidades no UpLab e Rede SENAI-SP

Speaker: Anne Pereira

O UpLab SENAI São Paulo é o ecossistema que fomenta a criação de novos negócios, inovação aberta e desenvolvimento tecnológico. Descubra as oportunidades para sua startup com foco em aceleração e desenvolvimento tecnológico.

11h30 – 12h10 – Momento de Conexão com startups expositoras

Programação das Salas Especiais

12h20 – 13h00 – SALA 1: Parque Tecnológico de Sorocaba

MEET 4: Pitches iniciativas de sucesso do PTS

12h20 – Projeto FINEP – Expansão do prédio núcleo – laboratórios e salas

12h30 – Projeto SPAI – HUBIZ Conexões: aceleradora multiusuária

12h40 – Projeto SPAI – Expansão LabX 4.0 + Lab 5G + Labmetro

12h50 – Projeto CPL Metalmecânica – Desafios para inovação aberta

12h20 – 13h00 – SALA 2: Tropeiro Valley

MEET 5: Da Ideia à Execução – A Jornada dos founders da Tropeiro Valley

Fundadores de startups locais vão compartilhar suas histórias e desafios enfrentados ao longo da jornada empreendedora. O encontro também marcará o lançamento oficial do Tropeiro Angels, grupo que fortalecerá a conexão entre investidores e empreendedores.

Founders convidados:

Adriano Ramos (QfazEdu)

Diana Liberatti (Obrastok)

Fernando Bueno (BTI Tecnologia da Informação)

Karen Lopes (Gooper)

Nelson Ramos (Green Balance)

12h20 – 13h00 – SALA 3: Senai UpLab

MEET 6: Da educação ao mercado: como a consultoria SENAI-SP impulsiona negócios

Speaker: Adonis Barbosa

Saiba como o SENAI-SP apoia a indústria local, oferecendo consultoria para otimização de processos, digitalização industrial e inovação de novos produtos.

CRONOGRAMA “SALA PODER PÚBLICO”

10h40 – 13h00 – SALA 4: Cidade Empreendedora (MUNICÍPIOS RMS)

O Programa Cidade Empreendedora do Sebrae apoia gestores públicos no desenvolvimento socioeconômico de seus municípios. Uma sala especial para conexões e apresentação de programas de inovação para o poder público.

CRONOGRAMA “CORPORATE”

10h40 – 11h20 – SALA 5: Corporate Network

Empresas confirmadas: Grupo Petrópolis e Sicoob UniCentro Br.

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de sua maturidade: da curiosidade à ideação, passando pela validação e tração, até o crescimento e o desenvolvimento em escala. Os principais objetivos da iniciativa são: fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups, em todo o Brasil, e empoderar os gestores em atuação regional.

SERVIÇO

Startup Day 2025

Data: 22 de março

Horário: das 9h às13h

Local: – Sebrae Sorocaba

Endereço: Av. São Paulo, 1182 – Além Ponte – Sorocaba/SP.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-sorocaba/2822671