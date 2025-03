Palpites Athletico-PR x Guarany de Bagé , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (13/03)

Por MRNews



O jogo entre Athletico-PR x Guarany de Bagé marcado para acontecer nesta 19h 30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem FURACÃO que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do ATHLETICO-PR

Noticias do Guarany

Athletico-PR x Guarany de Bagé: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações do Jogo Pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, o Athletico-PR recebe o Guarany de Bagé, do Rio Grande do Sul, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), para um confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida, que será disputada em jogo único, promete muita emoção, já que a classificação para a próxima etapa está em jogo. Quem vencer avança, enquanto um empate levará a decisão para os pênaltis.

Onde Assistir

O jogo entre Athletico-PR e Guarany de Bagé será transmitido pelo Amazon Prime Video, que oferece 30 dias gratuitos para novos assinantes. Para garantir a transmissão, basta acessar o Prime Video no seu dispositivo de preferência e assistir ao duelo de perto.

FICHA TÉCNICA

Competição: Copa do Brasil – 2ª Fase

Copa do Brasil – 2ª Fase Data e Horário: Quinta-feira, 13 de março de 2025, às 19h30 (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 13 de março de 2025, às 19h30 (Horário de Brasília) Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Ligga Arena, Curitiba (PR) Onde Assistir: Amazon Prime (streaming)

Amazon Prime (streaming) Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Flávio Rodrigues de Souza Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa Quarto Árbitro: André Ricardo Martins

Prováveis Escalações

Athletico-PR (Técnico: Maurício Barbieri)

Goleiro: Mycael

Mycael Defensores: Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Lucas Belezi e Léo

Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Lucas Belezi e Léo Meio-campistas: Raul e Felipinho

Raul e Felipinho Atacantes: Kevin Velasco, Zapelli e Luiz Fernando

Kevin Velasco, Zapelli e Luiz Fernando Centroavante: Matheus Babi

Guarany de Bagé (Técnico: Márcio Nunes)

Goleiro: Jonathan

Jonathan Defensores: Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor

Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor Meio-campistas: David e Vitor Oliveira

David e Vitor Oliveira Atacantes: Denis Germano, Allan Christian e Luiz Felipe

Denis Germano, Allan Christian e Luiz Felipe Centroavante: Yan Philippe

Expectativa para o Jogo

Ambas as equipes vêm de boas campanhas na fase anterior da Copa do Brasil. O Athletico-PR superou o Pouso Alegre-MG por 2 a 0, enquanto o Guarany de Bagé venceu o Altos-PI por 2 a 1. Agora, os dois times buscam a classificação para seguir na competição e tentar conquistar o tão desejado título da Copa do Brasil.

O Athletico-PR, favorito no confronto, conta com um elenco de maior experiência na Série A e tem o apoio da sua torcida para garantir a vitória em casa. Por outro lado, o Guarany de Bagé, com menos tradição nas grandes competições nacionais, tenta repetir a façanha da primeira fase e surpreender o Furacão.

Conclusão

O duelo entre Athletico-PR e Guarany de Bagé promete ser uma grande disputa, com muita tensão e o desejo de ambas as equipes pela classificação. Para acompanhar a emoção da Copa do Brasil, basta acessar o Amazon Prime Video e não perder nenhum lance do jogo!

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net