PALPITES Flamengo x Danubio Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América SUB-20, Hoje (13), ESCALAÇÕES

O jogo entre Flamengo x Danubio acontece Hoje (13) às 19 hs. O mandante da partida Cerro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025 SUB-20.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: abcdmaior.com.br

Flamengo x Danubio : Como Assistir, Estatísticas e Resultados ao Vivo – Copa Libertadores Sub-20

Na próxima quinta-feira, 13 de março de 2025, o Flamengo U20 enfrenta o Danubio U20 pela Copa Libertadores Sub-20, em um confronto crucial para ambos os times na competição. A partida será disputada às 19h00 (horário de Brasília) e promete muita emoção, com as equipes em busca da classificação para a próxima fase do torneio.

Onde Assistir Ao Vivo

Você pode acompanhar o jogo Flamengo U20 x Danubio U20 ao vivo através das plataformas de streaming como Bet365, Betano.br, BetEsporte, e Estrelabet. Para assistir ao jogo, basta fazer uma aposta nas últimas 24 horas ou ter saldo na sua conta de apostas. Além disso, alguns serviços oferecem transmissões de esportes ao vivo, incluindo futebol, basquete e tênis.

Últimos Resultados

Flamengo U20:

07/03/25: Flamengo U20 0-0 O'Higgins U20 (Copa Libertadores Sub-20)

Flamengo U20 0-0 O’Higgins U20 (Copa Libertadores Sub-20) 04/03/25: Danubio U20 1-3 Flamengo U20 (Copa Libertadores Sub-20)

Flamengo U20 6-1 Olimpia Asuncion U20 (Copa Libertadores Sub-20)

Danubio U20:

07/03/25: Olimpia Asuncion U20 2-3 Danubio U20 (Copa Libertadores Sub-20)

Olimpia Asuncion U20 2-3 Danubio U20 (Copa Libertadores Sub-20) 04/03/25: Danubio U20 1-3 Flamengo U20 (Copa Libertadores Sub-20)

O'Higgins U20 0-3 Danubio U20 (Copa Libertadores Sub-20)

Estatísticas e H2H

O Flamengo U20 se destaca como favorito após sua recente vitória convincente sobre o Danubio U20, com um 3-1 na última partida entre as equipes, em 04/03/25. A equipe carioca tem mostrado um desempenho sólido e, com uma vitória a mais na competição, busca manter sua boa forma na Libertadores Sub-20. Já o Danubio U20, apesar da derrota recente, chega com força total para tentar a reviravolta no torneio.

Expectativa para o Jogo

O Flamengo U20 tem se mostrado um time forte, tanto no ataque quanto na defesa, enquanto o Danubio U20 buscará se recuperar e garantir os pontos para seguir na competição. A vitória para o Flamengo consolidaria ainda mais sua liderança no grupo, enquanto o Danubio precisa somar pontos para manter suas esperanças de classificação.

Transmissão e Apostas

Para assistir ao jogo ao vivo, as plataformas de apostas como Bet365, Betano.br, BetEsporte e Estrelabet oferecem transmissões de esportes ao vivo, com odds de apostas também disponíveis para quem deseja acompanhar a partida e se envolver ainda mais na emoção do jogo.

Conclusão

Flamengo U20 e Danubio U20 se enfrentam em mais um duelo decisivo pela Copa Libertadores Sub-20. Não perca a chance de acompanhar ao vivo este confronto emocionante, com detalhes de estatísticas, resultados ao vivo e transmissão de qualidade. O jogo será uma oportunidade imperdível para ver as promessas do futebol latino-americano em ação!

