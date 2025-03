Polícia Civil reforça fiscalização contra pesca predatória durante o defeso

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente), intensificará ações de fiscalização em todo o Estado dentro da Operação Protetores do Bioma. A operação, realizada em parceria com órgãos ambientais como a Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), tem como principal objetivo coibir a pesca predatória durante o período do defeso, que ocorre de 1º de março a 30 de junho.

Durante o período, a pesca profissional está proibida nos rios de Roraima para garantir a reprodução das espécies nativas. O delegado titular da DPMA, Francisco Araújo, destacou que a operação atuará fortemente na preservação dos recursos hídricos e da fauna aquática.

“Durante o período de defeso, a pesca com o uso de malhador, espinhel e tarrafa está terminantemente proibida. A Polícia Civil, junto à Femarh, monitorará os rios para evitar infrações. Queremos alertar a população para que respeite essa proibição e evite a apreensão de bens como embarcações e equipamentos de pesca”, afirmou o delegado.

Francisco Araújo destacou que as fiscalizações ocorrerão em diversos pontos estratégicos, incluindo os rios Branco, Água Boa, Baruana, Baruaninha, Anauá, Baixo Rio Branco e Jauaperi. O delegado reforça que a pesca de subsistência — com limite de até 5 kg por pescador — não está proibida, mas qualquer prática além desse limite pode configurar crime ambiental, conforme a Lei 9.605/1998.

Ainda segundo o delegado, quem for flagrado desrespeitando as normas do defeso poderá sofrer sanções administrativas e penais, incluindo multa, apreensão de materiais e, no caso de pescadores profissionais, a perda da carteira de pesca.

“A Polícia Civil reforça seu compromisso com a preservação ambiental e alerta para a importância do respeito às normas vigentes. Nos ajude a preservar nossos rios e belezas naturais. Atuaremos fiscalizando e combatendo a pesca predatória em Roraima”, finalizou o delegado.

