Casan executa testes de fumaça em Lauro Müller nesta sexta-feira

Posted on

O Governo de São Paulo avança no compromisso de caminhar junto com os municípios, atendendo as demandas das cidades e melhorando a vida da população. Nesta quinta-feira (9), o governador Tarcísio de Freitas anunciou, por meio de convênios, a liberação de R$ 533,4 milhões em recursos para municípios paulistas. Ao todo, 219 cidades serão […]