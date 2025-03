Governo de MS aproxima fornecedores e empresa que vai erguer fábrica em Inocência para viabilizar negócios

Cerca de 150 empresários, prestadores de serviço e fornecedores de Campo Grande, interessados em oportunidades de negócios que já estão surgindo com o início das obras da fábrica de celulose da Arauco, no município de Inocência, participaram do Encontro de Fornecedores Valmet, realizado na tarde de terça-feira (11) no auditório da Fiems, em Campo Grande. O empreendimento, de US$ 4,6 bilhões, vai gerar 14 mil empregos diretos no período de construção.

O encontro foi organizado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a Valmet, empresa responsável pela construção da fábrica de celulose, além de representantes da Arauco e Fiems.

Ali, foi apresentada a dimensão da indústria, as empresas já contratadas para execução da obra, juntamente com as necessidades, oportunidades e demandas que serão geradas durante e após o período de construção da indústria.

Também foram informadas as exigências administrativas, de ESG e de segurança a serem cumpridas por fornecedores e prestadores de serviço, além de proporcionar networking entre os participantes.

De acordo com Lúcio Lagemann, assessor da Semadesc, que representou o secretário Jaime Verruck no evento, “esse primeiro encontro foi exitoso, pois nosso objetivo foi o de viabilizar oportunidades de negócio entre a Valmet, responsável pela construção da fábrica da Arauco, e as empresas e potenciais fornecedores sul-mato-grossenses. Essa ação é parte da política de encadeamento produtivo da Semadesc, que visa facilitar a adequação de pequenas empresas às exigências das grandes, facilitando a realização de negócios entre elas”.

O diretor Administrativo-Financeiro da Valmet América do Sul, Lucio Pandolfi, afirmou que o “evento foi muito importante para que muitas empresas pudessem melhor conhecer a relevância do Projeto Arauco Sucuriú para o Estado de Mato Grosso do Sul, assim como a importância da Valmet como principal fornecedor de equipamentos e tecnologia para esse projeto”.

Pandolfi completou ainda que “foi uma grande oportunidade para que empresas do Estado possam fazer parte dessa jornada que está se iniciando, e que irá impactar positivamente todo o entorno. A Valmet se sente honrada em aumentar em muito a sua presença no Mato Grosso do Sul, confiante que de novas e duradouras parceiras possam ter sido provocadas através desse encontro promovido em conjunto com a Arauco, Fiems, Semadesc e Sebrae”.

Para o gerente de Comunicação da Arauco Brasil, Diego Marques, “o Projeto Sucuriú reflete o compromisso da Arauco com um crescimento sustentável e integrado. À medida que avançamos na construção da fábrica, reforçamos nosso propósito de gerar oportunidades que vão além da cadeia produtiva direta, impulsionando o desenvolvimento regional e fortalecendo pequenos e médios negócios”, explicando, complementando a fala na sequência.

“Nosso posicionamento de marca [Grandeza que abraça o futuro] traduz exatamemte essa visão, unindo progresso industrial à valorização das comunidades locais. Seguimos investindo no encadeamento produtivo para ampliar conexões estratégicas”, concluiu.

Nesta quinta-feira (13), no município de Inocência, haverá a continuidade da ação de encadeamento produtivo realizada pela Semadesc. O evento Supplier Day, promovido em parceria com o Sebrae/MS, Valmet e Arauco, será realizado no Espaço Conviver Rua João Batista Parreira, 589, no centro da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/supplierdayinocencia.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc