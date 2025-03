Unifacisa x Bauru ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (14/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Unifacisa x Bauru hoje, HOJE (14) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Unifacisa x Bauru: Jogo do NBB ao Vivo (14/03/2025)

O confronto entre Unifacisa e Bauru, válido pela temporada 2025 do NBB, promete ser uma das partidas mais emocionantes desta rodada. O jogo acontecerá no dia 14 de março de 2025, às 19:30 (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo por várias plataformas de apostas.

Últimos Resultados

Ambas as equipes têm se destacado no campeonato, com performances que deixam o jogo entre elas ainda mais imprevisível. Confira os últimos jogos de cada time:

Unifacisa

03.03.2025 : Unifacisa 77-79 Minas – Derrota

: Unifacisa 77-79 Minas – Derrota 27.02.2025 : Unifacisa 75-77 Paulistano – Derrota

: Unifacisa 75-77 Paulistano – Derrota 15.02.2025 : Unifacisa 85-71 Flamengo – Vitória

: Unifacisa 85-71 Flamengo – Vitória 13.02.2025 : Unifacisa 68-66 São Paulo – Derrota

: Unifacisa 68-66 São Paulo – Derrota 05.02.2025: Unifacisa 80-67 Brasília – Vitória

Bauru

11.03.2025 : Bauru 66-74 Fortaleza – Vitória

: Bauru 66-74 Fortaleza – Vitória 05.03.2025 : Bauru 84-81 Pinheiros – Vitória

: Bauru 84-81 Pinheiros – Vitória 27.02.2025 : Bauru 83-78 São José – Derrota

: Bauru 83-78 São José – Derrota 16.02.2025 : Bauru 74-64 Corinthians Paulista – Vitória

: Bauru 74-64 Corinthians Paulista – Vitória 08.02.2025: Bauru 62-80 Mogi – Vitória

Confrontos Diretos

O histórico de confrontos entre as duas equipes mostra que o equilíbrio é notável. Veja os últimos resultados:

30.11.2024 : Bauru 70-61 Unifacisa

: Bauru 70-61 Unifacisa 16.01.2024 : Bauru 91-89 Unifacisa

: Bauru 91-89 Unifacisa 02.11.2023 : Unifacisa 89-58 Bauru

: Unifacisa 89-58 Bauru 24.03.2023 : Unifacisa 71-81 Bauru

: Unifacisa 71-81 Bauru 13.12.2022: Bauru 68-76 Unifacisa

Expectativa para o Jogo

Com base no desempenho recente, tanto Unifacisa quanto Bauru têm suas forças e fraquezas. O time de Bauru entra como favorito, com uma sequência de boas vitórias, enquanto o Unifacisa terá a chance de surpreender após uma recuperação em seus últimos jogos.

Onde Assistir

O jogo entre Unifacisa e Bauru poderá ser acompanhado ao vivo em diversas plataformas de apostas como bet365, Betano, BetEsporte e Estrelabet. Fique atento às regras de localização geográfica e de transmissão, pois podem variar dependendo de sua região.

Este confronto promete ser uma excelente oportunidade para os fãs de basquete acompanharem as emoções do NBB. Se você é fã do esporte, não perca a chance de ver essa disputa ao vivo!

Observação

Lembre-se de jogar com responsabilidade. Para acompanhar os resultados e atualizações ao vivo de Unifacisa x Bauru, acesse plataformas como Flashscore e outras fontes confiáveis para acompanhar cada lance em tempo real.

Calendário de Jogos e Transmissões do NBB – Março de 2025

A reta final de março no Novo Basquete Brasil (NBB CAIXA) 2024/25 traz confrontos decisivos, com equipes buscando melhorar suas colocações na tabela e garantir boas posições para os playoffs.

Acompanhe a programação completa dos jogos e onde assistir:

📅 Tabela de Jogos e Transmissões – NBB (15 a 26 de março)

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!