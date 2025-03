Flamengo x Fluminense FLA-FLU ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 16/03

Flamengo x Fluminense: Onde Assistir, Escalações e Arbitragem da Final do Campeonato Carioca 2025

A decisão do Campeonato Carioca 2025 acontece neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em mais um clássico entre Flamengo e Fluminense. Após vencer a primeira partida por 2 a 1, o Rubro-Negro joga pelo empate para conquistar o título, enquanto o Tricolor precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença por um gol, a disputa será decidida nos pênaltis.

Onde Assistir Flamengo x Fluminense

Os torcedores poderão acompanhar a grande final através de diferentes plataformas:

TV Aberta : Globo e Band

: Globo e Band YouTube : Canal Goat

: Canal Goat TV Fechada : Sportv

: Sportv Pay-per-view: Premiere

Como Chega o Flamengo

O Flamengo chega embalado após a vitória no jogo de ida, com gols de Wesley e Juninho. A equipe de Filipe Luís demonstrou superioridade, mas relaxou na reta final, permitindo que o Fluminense marcasse com Keno.

Para a partida decisiva, o Rubro-Negro terá como desfalque Bruno Henrique, ainda lesionado. No entanto, há a expectativa pelo retorno de Everton Cebolinha, reintegrado ao elenco na sexta-feira. A equipe deve manter a mesma escalação da primeira partida.

Provável escalação do Flamengo

Técnico: Filipe Luís

Goleiro : Rossi

: Rossi Defesa : Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela

: Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela Meio-campo : Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta

: Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta Ataque: Luiz Araújo e Gonzalo Plata

Como Chega o Fluminense

Apesar da derrota no primeiro jogo, o gol de Keno reacendeu as esperanças tricolores. A equipe de Mano Menezes precisa de um desempenho mais agressivo para reverter o placar.

O Fluminense terá desfalques importantes: Freytes, expulso após a partida de ida, e Gabriel Fuentes, lesionado. Assim, Renê deve assumir a lateral esquerda, enquanto Guga pode ser improvisado no setor.

Após a derrota, os jogadores se reuniram no vestiário para reforçar o compromisso com a virada. Germán Cano foi um dos líderes na conversa motivacional.

Provável escalação do Fluminense

Técnico: Mano Menezes

Goleiro : Fábio

: Fábio Defesa : Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Renê (Guga)

: Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Renê (Guga) Meio-campo : Otávio, Martinelli e Jhon Arias

: Otávio, Martinelli e Jhon Arias Ataque: Serna, Canobbio e Cano

Arbitragem da Final

Árbitro principal : Bruno Arleu de Araújo

: Bruno Arleu de Araújo Assistentes : Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Retrospecto e Expectativa

Flamengo e Fluminense são os maiores campeões do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro soma 38 títulos, enquanto o Tricolor tem 33 conquistas. Uma vitória do Fluminense pode reduzir essa diferença histórica.

O duelo promete ser intenso, com o Flamengo buscando administrar a vantagem e o Fluminense apostando na ofensividade para reverter o placar.

Quem sairá campeão do Cariocão 2025? A resposta será conhecida neste domingo, em mais um capítulo da rivalidade histórica entre Flamengo e Fluminense.

Tags: Campeonato Carioca, Fluminense, Nova Iguaçu, Taça Guanabara, onde assistir, Campeonato Carioca 2025, futebol carioca.