ONDE ASSISTIR FRANCÊS, LA LIGA, PREMIER, ESTADUAIS E MAIS DOMINGO(16)

Campeonatos Estaduais

Campeonato Paulista

Palmeiras x Corinthians – 18h30 – Record, Cazé TV, Max, Nosso Futebol, Uol Play, Zapping TV e YouTube da CBN

Campeonato Carioca

Flamengo x Fluminense – 16h – TV Globo, Band, Sportv, Goat, Premiere e YouTube da CBN

Campeonato Gaúcho

Internacional x Grêmio – 16h – RBS, Sportv 3 e Premiere

Campeonato Paranaense

Maringá x Athletico-PR – 17h – NSports

Futebol Internacional

Campeonato Inglês (Premier League)

Arsenal x Chelsea – 10h30 – ESPN e Disney+

– 10h30 – Fulham x Tottenham – 10h30 – Disney+

– 10h30 – Leicester x Manchester United – 16h – Disney+

Copa da Liga Inglesa

Liverpool x Newcastle – 13h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol (La Liga)

Leganés x Betis – 10h – ESPN 2 e Disney+

– 10h – Sevilla x Athletic Bilbao – 12h15 – Disney+

– 12h15 – Osasuna x Getafe – 14h30 – Disney+

– 14h30 – Rayo Vallecano x Real Sociedad – 14h30 – Disney+

– 14h30 – Atlético de Madrid x Barcelona – 17h – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano (Serie A)

Venezia x Napoli – 8h30 – ESPN e Disney+

– 8h30 – Bologna x Lazio – 11h – Disney+

– 11h – Roma x Cagliari – 12h – Disney+

– 12h – Fiorentina x Juventus – 14h – Disney+

– 14h – Atalanta x Inter de Milão – 16h45 – Disney+

Campeonato Alemão (Bundesliga)

Bochum x Frankfurt – 11h30 – Goat e Onefootball

– 11h30 – Heidenheim x Holstein Kiel – 13h30 – TV Cultura e Onefootball

– 13h30 – Stuttgart x Bayer Leverkusen – 15h30 – Goat e Onefootball

Campeonato Francês (Ligue 1)

Lyon x Le Havre – 11h – Cazé TV e Prime Video

– 11h – PSG x Marseille – 16h45 – Cazé TV e Prime Video

Grande expectativa para Palmeiras x Corinthians

O Derby Paulista deste domingo promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega à final com uma campanha sólida e aposta no talento do jovem Estevão para superar o rival. Já o Corinthians, sob o comando de António Oliveira, confia na experiência de Yuri Alberto para tentar surpreender no Allianz Parque.

O segundo jogo da final será no próximo fim de semana, com mando do Corinthians na Neo Química Arena.

Quem levará a melhor no primeiro duelo? Acompanhe a grande decisão e os demais jogos deste domingo nos canais e plataformas indicados!