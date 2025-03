Prefeitura realiza mutirão de ações de zeladoria e revitalização no Parque São Bento – Agência de Notícias

Fotos: Bruno Rodrigues (Secom/Sorocaba)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras (Serpo), do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), de Mobilidade (Semob), da Cidadania (Secid), da Saúde (SES), Saae/Sorocaba e do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), deu sequência, neste sábado (15), a uma série de ações referentes ao mutirão de zeladoria e revitalização no Parque São Bento, na zona norte da cidade.

A iniciativa dá sequência às ações que tiveram início ao longo da semana, com revitalização de praças, roçagens, podas de árvores, operação tapa buraco, manutenção da UBS/PA São Bento, capinação, patrolamento, remoção de entulhos, limpeza de bueiros, reparos nas redes de esgoto e sinalizações de vias.

A equipe da Zoonoses também visitou imóveis e realizou abordagens educativas de prevenção à dengue e animais peçonhentos.

Além disso, o programa “HumanizAção”, esteve no local para abordagem e acolhimento às pessoas em situação de rua. Os que aceitam acolhimento são encaminhados ao Serviço de Obras Sociais (SOS), onde são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.