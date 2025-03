Prefeitura realiza mutirão para facilitar acesso ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Cada dia mais próxima da população, a gestão municipal trabalha para construir uma cidade inclusiva e melhor para todos. Pensando na dificuldade enfrentada por alguns moradores da zona rural para ir até a área urbana do município, a Prefeitura de Boa Vista faz um mutirão para facilitar a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), na vicinal do Limão, na última sexta-feira, 14.

Assim, a iniciativa conta com a participação de técnicos municipais e garante que os agricultores familiares tenham acesso, de forma gratuita, ao documento.

De acordo com o secretário de Agricultura e Assuntos Indígenas, Cezar Riva, desde de 2024, a prefeitura emitiu 100 CAFs no município, mas até o fim deste ano, a capital deve atingir a marca de 400 cadastros.

“Hoje, em Roraima, Boa Vista é a única prefeitura que emite o CAF. Esse documento é a carteira de identidade do agricultor familiar. É através dele que o produtor tem acesso a uma série de políticas públicas, como o PRONAF [Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar], licenças ambientais, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, programas da prefeitura, dentre outros. Desde o ano passado, a prefeitura integra a Rede Nacional de Agentes Emissores do CAF, oferecendo mais um serviço para quem trabalha no campo”, disse.

Incentivo à agricultura familiar

O documento tem validade de três anos e permite que o agricultor familiar, indígena, pescador artesanal, extrativista, silvicultor, dentre outros, tenha acesso a programas de incentivo à agricultura familiar do município, como o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), hoje com 1.615 famílias cadastradas.

O agricultor Sebastião Marinho aproveitou o mutirão, emitiu o primeiro CAF da propriedade e tem planos para ampliar o cultivo nas terras da família.

“Estou saindo daqui com o documento em mãos. Decidi reunir toda a documentação necessária, pois tenho interesse em acessar os programas da prefeitura. Hoje, a gente produz em pouca quantidade, apenas para consumo, mas com o incentivo certo, vamos ampliar e tornar o sítio mais produtivo. E todo esse trabalho começa com esse cadastro que conseguir fazer hoje, em poucos minutos e sem burocracia”, contou.

Fonte: Da Redação