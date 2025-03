Rayan, Sforza, Souza e Paulinho marcam em jogo contra Maricá

Vasco vence o Maricá por 4 a 2 em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

O Vasco da Gama realizou mais um teste em sua preparação para a temporada e saiu vitorioso. Na manhã deste sábado (15), o Cruzmaltino enfrentou o Maricá em um jogo-treino no CT Moacyr Barbosa e venceu por 4 a 2. Os gols vascaínos foram marcados por Rayan, Sforza, Souza e Paulinho, demonstrando um bom desempenho ofensivo da equipe.

A partida serviu como mais um passo na preparação do time para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março, contra o Santos, em São Januário.

A torcida vascaína acompanha ansiosa a evolução do elenco, que busca um bom desempenho na competição nacional. O clube segue realizando treinos intensivos e ajustes táticos sob o comando da comissão técnica.

Siga o Vasco nas redes sociais

Fique por dentro de todas as novidades do Gigante da Colina:

➡ Instagram: @vascodagama

➡ Facebook: Vasco da Gama Oficial

➡ TikTok: @vasco

➡ YouTube: VascoTV

➡ Twitter: @VascodaGama

➡ Flickr: Vasco da Gama Oficial

Com a vitória no jogo-treino, o Vasco reafirma sua preparação para a temporada e mantém o foco na estreia do Brasileirão.

Atlético-MG Desiste de Emprestar Brahian Palacios ao Vasco

O Atlético-MG voltou atrás na decisão de emprestar o atacante Brahian Palacios ao Vasco da Gama. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, que revelou que a negociação estava praticamente fechada, com o clube carioca desembolsando 300 mil euros pelo empréstimo do jogador. No entanto, com a venda de Alisson, o Galo decidiu segurar Palacios no elenco.

Negociação Cancelada

O acordo entre as equipes estava avançado, e o atacante já era aguardado em São Januário. Entretanto, diante da saída de Alisson, a diretoria atleticana optou por manter Palacios como opção no elenco comandado por Gabriel Milito, interrompendo as tratativas com o Vasco.

O Gigante da Colina, que busca reforços para o setor ofensivo, agora terá que recorrer a outras opções no mercado para suprir a ausência do jogador.

Impacto no Vasco e no Atlético-MG

Vasco: O clube carioca precisará reavaliar suas opções e buscar um novo nome para o ataque.

O clube carioca precisará reavaliar suas opções e buscar um novo nome para o ataque. Atlético-MG: Brahian Palacios pode ganhar mais espaço na equipe, principalmente após a saída de Alisson.

Com o fim da negociação, resta saber se o Vasco tentará insistir em um novo acordo ou se buscará alternativas para reforçar o elenco.