Sampaio Corrêa x Madureira ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 15/03

Sampaio Corrêa x Madureira: Onde Assistir e Escalações do Jogo da Final da Taça Rio

Hoje, 15 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Sampaio Corrêa recebe o Madureira para a volta da final da Taça Rio, uma das competições mais tradicionais do Campeonato Carioca. O confronto acontecerá no Estádio Lourival Gomes de Almeida, localizado em Saquarema (RJ).

Onde Assistir ao Vivo?

O jogo entre Sampaio Corrêa e Madureira será transmitido ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube, a partir das 16h (horário de Brasília). Assim, os torcedores podem acompanhar o embate sem custos, diretamente da plataforma.

Como as Equipes Chegam para a Partida?

Na fase de grupos do Campeonato Carioca, o Madureira terminou em 7º lugar, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O time se classificou para as semifinais, onde venceu o Nova Iguaçu após um empate sem gols e uma vitória por 2 a 1. Já o Sampaio Corrêa acabou em 5º lugar na fase de grupos, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O time avançou às finais ao derrotar o Boavista por 3 a 0 depois de um empate sem gols.

Na partida de ida, Sampaio Corrêa saiu com a vitória por 2 a 1, levando a vantagem para o jogo de volta.

Escalações Prováveis

Embora as escalações oficiais ainda não tenham sido confirmadas, espera-se que ambas as equipes entrem com força máxima para buscar o título da Taça Rio.

Sampaio Corrêa

Técnico: Alfredo Sampaio

Alfredo Sampaio Escalação provável: [Informações não divulgadas]

Madureira

Técnico: Daniel Neri

Daniel Neri Escalação provável: [Informações não divulgadas]

Ficha Técnica

Competição: Taça Rio – Campeonato Carioca

Taça Rio – Campeonato Carioca Data: 15 de março de 2025

15 de março de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, Saquarema (RJ)

Não perca esse grande confronto que promete ser decisivo para as duas equipes. Acompanhe o jogo ao vivo e fique por dentro de todos os detalhes da final da Taça Rio.

