Agência Minas Gerais | Oitava Semana do Artesão Mineiro leva atividades para diversos municípios

Começa neste domingo (16/3) e vai até 21/3 a 8ª Semana do Artesão Mineiro. Além das atividades gratuitas previstas em diversos municípios, a programação contará com um evento especial na quarta-feira (19/3), data em que é celebrado o Dia Mundial do Artesão, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte.

Durante o evento, realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), com o Sebrae Minas e diversos parceiros, centenas de artesãos mineiros receberão a Carteira Nacional do Artesão.

A programação também contará com o lançamento do catálogo da exposição “Dona Izabel: 100 anos da Mestra do Vale do Jequitinhonha”, em evento no Rio de Janeiro. A exposição está em cartaz desde agosto de 2024 e permanecerá até abril no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (Crab Sebrae).

A secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, destaca a importância do evento para a valorização do artesanato mineiro.

“Todas as ações do Governo de Minas ao longo do ano visam capacitar os artesãos, promover oportunidades de renda e, sobretudo, reconhecer a atividade como uma profissão que gera autonomia para essas famílias. Não seria diferente nessa data especial que homenageia milhares desses trabalhadores mineiros”, explica a secretária de Estado da Sede-MG.

Ações que promovem o artesanato mineiro

A iniciativa em comemoração ao Dia do Artesão acontece desde 2004 e, atualmente, conta com uma programação mais ampla, envolvendo também outros municípios do estado por meio da Semana do Artesão.

Na Sede-MG, a ação é coordenada pela Diretoria do Artesanato Mineiro que atua em diversas frentes para expandir a competitividade do artesanato mineiro nacionalmente, bem como conquistar reconhecimento e a inserção no mercado internacional.