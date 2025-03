AVISO DE PAUTA: Governo do Estado e Casan inauguram Estação de Tratamento de Esgoto do João Paulo

O Governo do Estado e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) inauguram nesta segunda-feira, 17, a Estação de Tratamento de Esgoto do João Paulo, em Florianópolis. O evento será realizado a partir das 10h30 na própria Estação, com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Companhia, Edson Moritz e do prefeito Topázio Neto.

A ETE João Paulo faz parte do Sistema de Esgotamento Sanitário do Saco Grande, que recebeu investimentos de R$ 196 milhões em uma parceria entre o Governo do Estado, a Casan e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). O Sistema entrará em operação de forma gradual para atender atender os bairros João Paulo, Monte Verde, Saco Grande, Cacupé, Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui, beneficiando 25 mil moradores e aumentando em 3,6% a cobertura de esgoto na capital.

