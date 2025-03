João Fonseca vence Bublik e conquista título do Challenger de Phoenix

Brasileiro de 18 anos supera adversário cazaque e entra no top 60 do ranking mundial

O jovem tenista João Fonseca, de apenas 18 anos, brilhou neste domingo (16) ao derrotar Alexander Bublik na final do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos. Em uma partida equilibrada, o carioca venceu por 2 sets a 0, com duplo 7-6, e garantiu o segundo título profissional de sua carreira em menos de um mês.

Com a conquista, Fonseca somou 175 pontos no ranking da ATP e alcançou a 60ª posição mundial, a melhor de sua trajetória até agora. Além disso, ele faturou uma premiação de US$ 38,4 mil (aproximadamente R$ 220 mil na cotação atual).

Trajetória no torneio e preparação para Miami

Após ser eliminado precocemente no Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca decidiu disputar o Challenger de Phoenix como preparação para o Miami Open. A estratégia deu certo: atuando na quadra rápida, mesmo piso do torneio de Miami, ele demonstrou grande consistência, superando adversários experientes como Kei Nishikori, Jan-Lennard Struff e, por fim, Alexander Bublik.

Ao longo da competição, Fonseca perdeu apenas um set, reforçando sua evolução no circuito profissional. Agora, ele se concentra no próximo desafio, o Miami Open, onde tentará seguir surpreendendo e consolidando seu nome entre os principais tenistas da nova geração.

Ascensão meteórica e expectativas para o futuro

Com uma ascensão meteórica no tênis mundial, João Fonseca já se posiciona como uma das grandes promessas do esporte brasileiro. Depois de conquistar o ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, o carioca mostra que pode competir de igual para igual com adversários de alto nível.

A expectativa agora é para sua participação no Miami Open, onde poderá medir forças contra os melhores tenistas do mundo e continuar sua escalada no ranking da ATP.

Fonte: brazilsoccer.com.br

