Saae-Sorocaba realiza visita guiada com a Comissão da OAB na ETA Cerrado – Agência de Notícias

Fotos: Saae/Sorocaba

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba recebeu a visita, neste sábado (15), de cerca de 40 integrantes da Comissão de Meio Ambiente e de Saneamento Básico da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Eles foram recebidos pela equipe de Educação Ambiental da autarquia, que apresentou a estrutura de tratamento do Saae-Sorocaba, além dos programas educativos e de conscientização acerca do uso da água.

A atividade integrou a programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março), que fazem parte do calendário oficial de datas alusivas ao meio ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 8.812/2009. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

“É importantíssima a participação da comunidade para conhecer a estrutura do sistema de tratamento e abastecimento de água da nossa cidade. Com essa aproximação, conseguimos mostrar a importância de cuidarmos todos do bem maior que recebemos da natureza: a água”, destaca o diretor-geral do Saae-Sorocaba, Glauco Fogaça.

Na visita, além da recepção inicial com uma palestra, o grupo teve a oportunidade de conhecer a ETA e todos os detalhes sobre o trabalho desenvolvido pela autarquia. O biólogo e educador ambiental do Saae-Sorocaba, Luiz Augusto, com apoio da equipe de Educação Ambiental da autarquia, conversou com os visitantes sobre as ações desenvolvidas pela companhia, que é responsável pelo saneamento básico no município, desde a gestão dos recursos hídricos, passando pelos sistemas de tratamento de água e esgoto, até a importância do uso consciente da água.

As visitas monitoradas que ocorrem na ETA Cerrado fazem parte do programa “Água Viva”. O objetivo é propiciar uma reflexão a respeito da situação dos recursos hídricos e ambientais da cidade e região e a necessidade da preservação desses recursos.

Escolas, entidades, empresas e demais instituições interessadas podem solicitar as atividades de Educação Ambiental do Saae-Sorocaba, pelo e-mail: edambiental@saaesorocaba.sp.gov.br. É recomendado informar a quantidade prevista de público, a faixa etária, o tipo de ação, assim como as opções de datas e horários.