Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (17/03)

Por MRNews



A partida entre Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (17) às 21h15 hs. O mandante do jogo é Tucumán . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield

A próxima rodada do Campeonato Argentino, marcada para 17 de março de 2025, às 21h15, promete um confronto acirrado entre Atlético Tucumán e Vélez Sarsfield no Estadio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán. Atualmente, o Atlético Tucumán ocupa a 26ª posição na tabela, enquanto o Vélez Sarsfield está na 30ª colocação.

Historicamente, as equipes já se enfrentaram 14 vezes em competições oficiais, com o Vélez Sarsfield levando vantagem: seis vitórias contra três do Atlético Tucumán, além de cinco empates. Nos últimos 10 confrontos, o Vélez venceu cinco vezes, o Tucumán três, e ocorreram dois empates. citeturn0search0turn0search1

No entanto, o Atlético Tucumán tem mostrado força jogando em casa, com duas vitórias e quatro empates nos sete jogos disputados contra o Vélez em seu estádio. Além disso, o time está invicto nos últimos três confrontos contra o Vélez, incluindo uma vitória por 1 a 0 fora de casa no Campeonato Argentino de 2022. citeturn0search0turn0search1

O atacante Leandro Díaz, do Atlético Tucumán, tem se destacado recentemente e será uma peça-chave no ataque da equipe. Por outro lado, o defensor Damián Fernández, do Vélez Sarsfield, é fundamental na solidez defensiva do time.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN 4 e Disney+ no Brasil. As odds indicam um leve favoritismo para o Atlético Tucumán, com cotações de 2.45 para sua vitória, 3.00 para empate e 3.20 para vitória do Vélez Sarsfield.

Este confronto é aguardado com expectativa pelos torcedores, já que ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela e consolidar uma recuperação no campeonato.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos