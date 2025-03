Educação estadual leva orientações pedagógicas e administrativas para escolas da região sul de Roraima

A Secretaria da Educação e Desporto realizou, na semana passada, o “Seed Itinerante” nos municípios do sul do Estado. O evento foi um encontro com gestores, coordenadores pedagógicos, secretários e professores orientadores das escolas estaduais dos municípios de Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe.

O evento teve como objetivo principal dialogar com as equipes escolares para oferecer orientações técnico-pedagógicas e alinhar diretrizes da educação estadual. O encontro faz parte das iniciativas da Seed para aproximar a gestão estadual das unidades escolares e promover um ensino cada vez mais eficiente, inclusivo e estruturado em todas as regiões de Roraima.

Participaram servidores de diversos setores da Secretaria como a Acre (Auditoria de Controle de Ensino), NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional), DEB (Departamento de Educação Básica) e divisões do Ensino Médio, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Ascom (Assessoria de Comunicação), Departamento de Gestão Escolar, Depe (Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais) e Programa Pé-de-Meia.

A programação incluiu reuniões e palestras conduzidas pelos representantes da Seed, abordando temas como calendário escolar de 2025, regimento geral das escolas, uso de dispositivos eletrônicos em sala de aula, programas federais e estratégias pedagógicas para aprimorar o ensino. Também foram debatidas iniciativas voltadas para a EJA (Educação Especial, a Educação de Jovens e Adultos) e o Programa de Alfabetização de Adultos.

Troca de experiência e fortalecimento da rede

A secretária-adjunta de Gestão da Educação Básica da Seed, Raimunda Oliveira Rodrigues, destacou a importância da troca de experiências entre os gestores e o fortalecimento da rede estadual de ensino.

“Este é um momento crucial para o diálogo e a escuta ativa. É hora de discutir as políticas públicas da educação, valorizando o processo pedagógico que é o cerne da nossa missão. Queremos destacar a importância de cada aluno dentro da escola, bem como a relevância das políticas públicas que garantem transporte escolar, alimentação de qualidade e aulas bem ministradas”, afirmou Raimunda Rodrigues.

Além das orientações, foram disponibilizadas provas do Caed (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação) e entrega de kits de robótica para escolas que ofertam o Ensino Médio.

Uma das escolas atendidas foi a EETI (Escola Estadual de Tempo Integral) Allan Kardec Dantas, localizada em São Luiz do Anauá. O gestor da instituição, Franklin Campos, ressaltou a relevância da reunião para a realidade das escolas do interior.

“Essa reunião foi uma oportunidade ideal para discutir, esclarecer dúvidas e fornecer suporte para nós gestores. Estou confiante de que, juntos, podemos encontrar soluções para os desafios que enfrentamos. Vou garantir que todos os responsáveis de cada setor da escola sejam informados e envolvidos no processo”, destacou o gestor.

