A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Maringá x Cerrado hoje, HOJE (18) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Na noite desta terça-feira (18), às 19h30, as equipes femininas de basquete de Maringá e Cerrado se enfrentam pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025. A partida será realizada na Associação da Copel (ARCOM), em Maringá, Paraná. Os ingressos estão disponíveis para compra pela plataforma Sympla.

O Maringá vem de uma derrota apertada para o Blumenau na rodada anterior, com um placar de 58 a 62. Já o Cerrado sofreu uma derrota mais expressiva contra o Sampaio, com um placar de 92 a 52. Ambas as equipes buscam a reabilitação na competição e uma vitória neste confronto é crucial para suas aspirações no torneio.

Para os torcedores que não puderem comparecer ao local, a partida terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da TV A Crítica. citeturn0search1 Além disso, sites como Flashscore oferecem acompanhamento em tempo real, com placar ao vivo e estatísticas detalhadas.

A LBF 2025 conta com a participação de diversas equipes talentosas, e este jogo promete ser um espetáculo de alto nível, com jogadoras determinadas a conquistar a vitória e avançar na competição.

Para mais informações sobre a Liga de Basquete Feminino, visite o site oficial da LBF.

Além de Campinas x Sampaio, o ge também transmitirá outros jogos da fase de classificação, incluindo partidas de Sesi Araraquara e Campinas. Confira alguns dos jogos programados:

22/03 (sábado) : Sesi Araraquara x Blumenau

: Sesi Araraquara x Blumenau 27/03 (quinta-feira) : Sesi Araraquara x Corinthians

: Sesi Araraquara x Corinthians 04/04 (sexta-feira) : Campinas x Cerrado

: Campinas x Cerrado 09/04 (quarta-feira) : Sesi Araraquara x Maringá

: Sesi Araraquara x Maringá 10/04 (quinta-feira): Campinas x Santo André

Conclusão

Com um começo de temporada emocionante,esse jogo é um jogo crucial para as duas equipes, que buscam se estabelecer na parte de cima da tabela da LBF. Não perca a chance de acompanhar este confronto ao vivo e de graça no ge!