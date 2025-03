Parque Ayrton Senna ficará mais atrativo com obra de revitalização

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos começou nesta semana a obra de revitalização do Parque Ayrton Senna, no Interlagos (região sul). O objetivo é proporcionar mais lazer, qualidade de vida e segurança à população.



O projeto conta com a manutenção das travessias de passeio e da ponte, com a substituição do guarda-corpo, além de melhorias no paisagismo, poda e limpeza do lago.

Uma novidade será a instalação de um deck contemplativo com piso de madeira plástica, obtida pelo processamento de fibras naturais e resíduos plásticos reciclados. Além de sustentável, esse material é muito resistente.

Esse trabalho vai possibilitar a renovação do ambiente e aprimorar a infraestrutura do bairro. Para Luiz Henrique, morador do Dom Pedro I, o projeto de melhoria deve atrair mais visitantes ao parque. “O povo já vem bastante aqui no final de semana, e é capaz de melhorar mais ainda o movimento.”

O Parque Ayrton Senna possui um lago de 45 mil metros quadrados, considerado um dos maiores da cidade, que abriga uma fonte luminosa, posicionada perto da ponte. Ao redor dele, há uma pista de caminhada, academia ao ar livre e quadra esportiva, além de iluminação de LED.



