Passeio ciclístico abre ligação entre São José e Jacarei

Rosi Masiero





Um passeio ciclístico, na manhã deste sábado (15), marcou a liberação da terceira fase da Via Oeste, possibilitando sair da região central de São José dos Campos até Jacareí por vias internas, sem utilizar a Via Dutra. Esta ligação entre as cidades é uma obra planejada para criar uma nova alternativa de conexão viária.

O passeio teve início na Farma Conde Arena (rua Winston Churchill, 230, no Jardim das Indústrias, na região oeste) em direção à Via Oeste, na divisa com Jacareí, onde ocorreu o evento de abertura oficial, com a presença de autoridades e convidados.

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, esteve presente no evento.

Ele disse que que se sentiu privilegiado de estar presenciando a entrega da obra. “È uma integração de duas cidades importantes do Vale do Paraíba em vias municipais”.

Pedro, de 4 anos, está gostando de pedalar na nova via | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Aprovação popular

Morador do bairro Jardim Limoeiro, na região oeste de São José, Guel Paiva afirmou que a via era muito esperada.

“Sou motorista de aplicativo e sei da melhoria real que esta via está proporcionando”.

Ele ressaltou que o filho Pedro, de quatro anos, está gostando muito de pedalar na ciclovia.

Morador de Jacareí, Renato Calvo considera que a nova via vai proporcionar mais segurança, diminuição no tempo de deslocamento e novas possibilidades de lazer.

“Era um sonho. É bom ver acontecer”.

Alternativa viária garantirá mais segurança e agilidade | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Nova alternativa

A terceira fase da Via Oeste liga a avenida Alfredo Asdente (Jardim Pôr do Sol) à divisa com a cidade de Jacareí.

A obra contemplou serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização e implantação de ciclovia e calçada ao longo de toda a extensão de 3,6 km da pista. É mais uma alternativa de ligação entre as cidades vizinhas.

Ainda foi realizada pela Urbam (Urbanizadora Municipal), no trecho joseense, a construção da travessia do córrego Rio Comprido na divisa com Jacareí.

Os últimos trechos de adequação de pavimento e iluminação pública estão sendo finalizados. O investimento de São José dos Campos foi de R$ 34.444.069,85.



